Vorteile einer Heißluftfritteuse: mehr als nur heiße Luft

Welches Küchengerät bringt schon Leute zum Schwärmen? Eigentlich handelt es sich doch nur um simple Haushaltsgegenstände – sie werden voller Euphorie angeschafft und sollen das Kochen und das ganze Leben revolutionieren. Meist setzen sie nach einer Woche Staub an. Doch eine Heißluftfritteuse ist da die Ausnahme. Das vielseitige Küchengerät ist der Trüffel unter all den Pilzen, um in Küchensprache zu bleiben. Schauen wir uns also die Vorteile einer Heißluftfritteuse mal genauer an.

Eine Heißluftfritteuse hat viele Vorteile

Der Hype um Heißluftfritteusen reißt seit Jahren nicht ab. Im Internet wird gescherzt, dass die begeisterte Anschaffung einer Heißluftfritteuse ein Indikator für den endgültigen Eintritt ins Erwachsenenleben darstellt. Was früher Videospiele oder schicke neue Sneaker in uns auslösten, tut nun ein Küchengerät.

Im Zeitalter der „Neuen Häuslichkeit“, das durch den Corona-Lockdown ausgelöst wurde und noch immer anhält, ist Kochen und Backen eben wieder im Trend. Zeitgemäß energiesparend und gesund soll das vonstattengehen. Wie gut, dass das nur einige der vielen Vorteile einer Heißluftfritteuse sind.

Weniger Fett

In erster Linie ist der Name Programm: Mit heißer Luft wird frittiert. Damit sparst du dir eine Menge Fett – bis zu 80 Prozent. Genialerweise, ohne in Sachen Knusprigkeit Abstriche machen zu müssen. Deutlich weniger gefährlich ist das Frittieren mit heißer Luft ebenfalls. Ein nettes Plus: Deine vier Wände riechen nicht nach Imbissbude, weil eine Heißluftfritteuse in der Regel über Geruchsfilter verfügt und ohnehin sehr viel weniger Fett verwendet wird.

Genau genommen handelt es sich nicht um eine Fritteuse, sondern einen kleinen Umluftbackofen. Ein Heizring heizt die Luft zwischen 80 und 200 Grad auf, ein Ventilator bewegt diese in hoher Geschwindigkeit im abgeschlossenen Raum. So dringen kaum Gerüche nach außen. Knusprige Pommes ohne Fettmassen und Imbissbudendüfte dank Heißluftfritteuse. Credit: stock.adobe.com/manuta

Geringerer Stromverbrauch

Doch da hören die Vorteile einer Heißluftfritteuse nicht auf. Sie spart auch Energie. Denn im Vergleich zu einem Ofen muss nur ein kleiner Raum aufgeheizt werden. Kürzere Garzeiten führen ebenfalls zu einer effizienteren Stromnutzung. Nicht einmal vorheizen musst du das Gerät!

Einfache Handhabung

Ein weiterer deutlicher Vorteil einer Heißluftfritteuse gegenüber einem Ofen ist die einfache Reinigung. Wer hat schon Lust, den Ofen zu reinigen? Das kann eine recht anstrengende Angelegenheit sein. Beim Airfryer ist das jedoch anders. Den Garkorb kannst du ganz einfach in die Spülmaschine legen oder schnell von Hand reinigen.

Der größte Vorteil: Vielseitigkeit

Unter all den Vorteilen einer Heißluftfritteuse gehört die Vielseitigkeit aber zu den wichtigsten. Dörren, grillen und backen kann das Küchengerät. Sogar eine Mikrowelle ersetzt es, denn aufwärmen kann es mindestens genauso schnell. Selbst backen kann die Heißluftfritteuse! Credit: stock.adobe.com/Brebca

Brauchst du Inspiration? Da bist du bei uns genau richtig. Ein Gemüse-Hühnchen aus dem Airfryer wird wunderbar knusprig. Ganz zu schweigen von den gebrannten Mandeln aus dem Airfryer. Du kannst sogar einen knusprigen Kartoffelsalat mit dem Airfryer zubereiten, wie oben im Video zu sehen. Oder wie wäre es mit einem leckeren Kürbis-Apfel-Kuchen aus dem Airfryer?

Von herzhaften Gemüse-, Fleisch und Fischgerichten bis hin zu Suppen und sogar Kuchen kannst du alles in deinem neuen Lieblingsgerät zubereiten. Das macht die Heißluftfritteuse zu einem perfekten Alltagsbegleiter, der sicher nicht so schnell Staub ansetzt.