Müsli-Muffins zum Frühstück: was für ein süßer Start in den Tag

Wer morgens schlechte Laune hat, der hat wohl noch nie unsere leckeren Müsli-Muffins probiert. Die zaubern selbst Morgenmuffeln ein Lächeln ins Gesicht. Das Tolle: Du kannst sie am Vorabend backen und musst dir morgens nur noch einen nehmen. Leichter und bequemer kann Frühstück kaum sein!

Einfaches Rezept für leckere Müsli-Muffins

Müsli muss nicht immer mit Milch aus der Cornflakes-Schale gelöffelt werden. Du kannst damit auch saftige Müsli-Muffins backen. Die sind eine kreative Alternative zum altbekannten Frühstück.

Wir lieben sie, weil sie morgens so wenig Arbeit machen. Gebacken haben wir sie nämlich schon am Abend zuvor. Denn die Müsli-Muffins halten sich luftdicht verpackt mehrere Tage. Bei Bedarf kannst du sie sogar einfrieren und einfach aus dem Froster nehmen und kurz aufbacken, wenn du darauf Appetit hast. Wir nehmen sie gerne mit ins Büro für ein zweites Frühstück oder einen Snack am Nachmittag. Denn die kleinen Kuchen schmecken nicht nur morgens richtig gut.

Du kannst unser Rezept als Basis nutzen und die Müsli-Muffins ganz nach deinen Vorlieben abwandeln. Wer dem Ganzen eine süße Note verleihen möchte, backt klein geschnittene Äpfel oder Blaubeeren mit. Auch Trockenfrüchte wie Rosinen oder Cranberrys sind eine gute Wahl. Für Naschkatzen bietet sich klein gehackte Schokolade an, aber dann sind die Müsli-Muffins natürlich nicht mehr ganz so gesund. Also psst, wir verraten es niemandem, versprochen.

Bei uns findest du nicht nur jede Menge Rezepte für die Backstube, sondern auch zahlreiche praktische Tipps. Lerne, wie du fehlende Backzutaten ersetzen oder frische Hefe mit Trockenhefe austauschen kannst.

Haben wir deinen Appetit auf mehr kreative Ideen fürs Frühstück geweckt? Wunderbar, wir kennen nämlich noch viele Leckerbissen, die du ausprobieren solltest. Backe fruchtige Frühstücksriegel oder einen saftigen Frühstückskuchen. Wir wünschen einen guten Morgen und viel Spaß!