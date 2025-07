Diese herzhaften Muffins sind der perfekte Partysnack

Hast du schon mal von herzhaften Muffins gehört, die nach einem mediterranen Kurzurlaub schmecken? Diese kleinen Köstlichkeiten bringen all die Aromen der italienischen Küche direkt zu dir: frischer Rucola, aromatische getrocknete Tomaten, nussige Pinienkerne und eine zarte Parmesan-Kruste. Ob als Snack, für Gäste oder einfach nur für dich, sie sind schnell gemacht und ein echter Hingucker!

Rezept für Muffins mit getrockneten Tomaten und Rucola

Diese herzhaften Muffins mit getrockneten Tomaten und Rucola sind perfekt, wenn du mal schnell einen Snack auf die Hand brauchst oder beim Partybuffet mit etwas besonderem überraschen möchtest. Obwohl sie in der Zubereitung nicht kompliziert sind und auch die Zutaten nicht außergewöhnlich sind, schmecken sie echt köstlich. Ich verspreche dir, dass du sie bestimmt öfter nachbacken wirst.

Die Stars in diesen Muffins sind eindeutig die mediterranen Noten. Denkst du an Italien, kommen dir sicher sofort die Aromen von frischen Kräutern, saftigen Tomaten und nussigem Parmesan in den Sinn – und genau das findest du hier in jedem Bissen!

Rucola sorgt für eine herrlich erdige, leicht bittere Note, die den intensiven Geschmack von getrockneten Tomaten wunderbar ausbalanciert. Die getrockneten Tomaten wiederum nicht nur eine saftige Konsistenz, sondern auch eine intensive, fruchtige Süße, die den Muffins eine angenehme Tiefe und Umami-Note verleihen. Statt Weizenmehl verwenden wir Kichererbsenmehl, das dem Teig ebenso eine leicht nussige Komponente gibt und obendrein durch seinen hohen Proteingehalt sehr sättigend ist.

Parmesan ist der Clou: Seine salzige Würze ergänzt die frischen und süßen Elemente, während die goldene Kruste beim Backen für den Extraknuspereffekt sorgt. Pinienkerne runden das Ganze mit einem leichten Crunch ab und bringen eine feine, butterige Note mit. Und die italienischen Kräuter? Sie verbinden alles miteinander und lassen die Muffins wie eine kleine Liebeserklärung an die italienische Küche schmecken.

Natürlich lässt sich das Rezept auch noch weiter verfeinern oder anpassen. Wenn du Lust auf einen anderen Käse hast, dann versuch mal Feta oder Gorgonzola. Und statt Pinienkernen kannst du auch Kürbiskerne oder gehackte Walnüsse in die Muffins geben. Eine Extraportion Gemüse schadet auch nie. Geraspelte Zucchini oder kleine Paprikastücke schmecken auch lecker im Teig. Für etwas mehr Schärfe sorgen dagegen eine Prise Chiliflocken. Und wenn du es gerne noch eine Spur mediterraner magst, füge noch gehackte Oliven hinzu. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Muffins mit getrockneten Tomaten und Rucola Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien z.B. ( dieses hier 🛒 1 12er-Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 100 g getrocknete Tomaten

1-2 Handvoll Rucola nach Geschmack

Etwas frisches Basilikum

190 g Kichererbsenmehl z.B. dieses hier 🛒

1 Pck. Backpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

50 g Parmesan gerieben, plus etwas mehr als Topping

125 ml Olivenöl

200 ml Milch

50 g Pinienkerne Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor und fette ein Muffinblech ein oder lege es mit Papierförmchen aus.

Hacke die getrockneten Tomaten, den Rucola und das frische Basilikum klein.

Vermische in einer Schüssel das Kichererbsenmehl, Backpulver, Salz, Pfeffer, Oregano und Parmesan.

Rühre das Olivenöl und die Milch ein und verrühre alles, bis ein gleichmäßiger, glatter Teig entsteht.

Hebe die Tomaten, den Rucola, das Basilikum und die Pinienkerne vorsichtig unter, bis sie gleichmäßig im Teig verteilt sind.

Fülle den Teig in die das vorbereitete Muffinblech. Bestreue die Muffins mit etwa mehr Parmesan, wenn du möchtest.

Backe die Muffins für 25–30 Minuten, bis sie goldbraun sind. Mach die Stäbchenprobe!

Lass die Muffins nach dem Backen kurz abkühlen, bevor du sie aus der Form nimmst.

