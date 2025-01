Nudel-Grünkohlauflauf: winterliches Wohlfühlgericht

Wir von der Leckerschmecker-Redaktion sind leidenschaftliche Foodies und lieben einfach gutes Essen. Etwas, für das unser Herz besonders jetzt im Winter schlägt, sind deftige Aufläufe. Die sollten aber bitte unkompliziert und einfach sein, so wie dieser Nudel-Grünkohlauflauf, der in einer cremigen Soße gebacken und mit einer knusprigen Käse-Pankomehl-Haube verziert wird.

Gemütliche Winterküche: Nudel-Grünkohlauflauf

Aufläufe sind die perfekte Mahlzeit, wenn es in der Küche mal schnell gehen soll beziehungsweise man Hunger aber keine große Lust auf Kochen hat. Du bereitest die einzelnen Zutaten vor, schichtest alles in einer Auflaufform und dann geht’s zum Backen ab in den Ofen. Einfacher geht es kaum. Jetzt in der kalten Jahreszeit schmecken heiße Aufläufe ganz besonders gut und weil wir jeden Tag Nudeln essen könnten und Grünkohl gerade Saison hat, verbinden wir beides miteinander und zaubern daraus einen Nudel-Grünkohlauflauf.

Der Auflauf bekommt noch eine cremige Soße, in der die Zutaten gebacken werden. Unsere besteht aus Milch, Sahne und Frischkäse. Für Geschmack sorgen außerdem Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Damit der Auflauf schneller gar wird, werden die Nudeln vorgekocht und der Grünkohl in einer Pfanne kurz angebraten. Danach gibst du Kohl und Nudeln in eine gefettete Auflaufform und gießt die Soße darüber. Fehlt noch der geriebene Käse, den du einfach über den Auflauf streust.

Das war aber noch nicht alles. Sein gewisses Etwas bekommt unser Nudel-Grünkohlauflauf durch eine zusätzliche Schicht knuspriger Panko-Streusel. Das Pankomehl 🛒 wird einfach mit flüssiger Butter vermengt, auf dem Käse verteilt und mitgebacken. Unverschämt lecker!

Nudeln und Kohl sind eine unwiderstehlich leckere Kombination. Noch mehr davon gewünscht? Probiere diese Nudeln mit cremiger Wirsingsoße oder diesen Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola. Auch dieser Rotkohlauflauf mit Schupfnudeln können wir empfehlen.

Nudel-Grünkohlauflauf Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Muschelnudeln

200 g frischer Grünkohl

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter + etwas mehr

200 ml Sahne

200 ml Milch

100 g Frischkäse

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

150 g geriebener Cheddar

50 g Panko-Paniermehl Zubereitung Koche die Muschelnudeln in einem großen Topf mit Salzwasser, bis sie bissfest sind. Gieße sie anschließend ab und stelle sie beiseite.

Entferne währenddessen die harten Stiele des Grünkohls und schneide ihn in kleine Stücke. Dünste den Grünkohl in einer Pfanne mit etwas Olivenöl, bis er zusammenfällt.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides in kleine Würfel. Erhitze 1 EL Butter in einem Topf und brate die fein gehackte Zwiebel und den Knoblauch darin glasig an. Gieße Sahne, Milch sowie den Frischkäse hinzu und verrühre alles zu einer glatten Soße. Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss. Lasse die Soße auf niedriger Stufe solange köcheln, bis sie leicht eingedickt ist.

Schmelze 1 EL Butter in einem Topf und vermische sie dann mit dem Panko-Paniermehl.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform mit etwas Butter ein. Verteile die Nudeln und den gedünsteten Grünkohl in der Auflaufform. Gieße die cremige Soße darüber und rühre alles leicht um, damit sich Nudeln, Gemüse und Soße gut vermischen.

Streue den geriebenen Käse und die Panko-Paniermehl-Mischung die großzügig über den Auflauf. Backe den Auflauf im vorgeheizten Ofen für etwa 20 Minuten, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist und serviere ihn noch warm.

