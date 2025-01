Braucht nur 15 Minuten im Ofen: blitzschneller Nudelauflauf mit Blumenkohl

Wer bislang dachte, Blumenkohl sei langweilig, kann sich mit unserem leckeren Nudelauflauf mit Blumenkohl vom Gegenteil überzeugen. Eine knusprige Haube aus Käse macht diesen Auflauf zu einem echten Highlight.

Probiere dieses einfache Rezept für Nudelauflauf mit Blumenkohl

Nudeln sind in der Küche ein wahres Allroundtalent. Es gibt wohl kaum eine Zutat, die nicht mit Nudeln schmeckt. Wie lieben Pasta in allen Formen und Varianten, besonders gern essen wir sie aber in Aufläufen. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass dieser einfache Nudelauflauf mit Blumenkohl öfter auf unserem Speiseplan steht. Nicht nur, weil er gut schmeckt, sondern auch, weil er nur 15 Minuten im Ofen backen muss.

Möchtest du den Nudelauflauf nachkochen, kümmerst du dich zuerst um den Blumenkohl. Wasche ihn gründlich und entferne alle Teile, die du nicht brauchst, wie den Strunk und eventuell noch vorhandene Blätter. Teile ihn dann in kleine Röschen. Jetzt sind auch schon die Nudeln an der Reihe. Koche sie in Salzwasser bissfest. Achte darauf, dass du danach das Nudelwasser nicht wegkippst. Fange es auf, stelle 300 Milliliter für die Soße später beiseite und koche in dem Rest den Blumenkohl.

Während der Blumenkohl köchelt, rührst du die Soße an. Schmelze dafür Butter in einem Topf, gib Mehl hinzu und rühre alles glatt. Es dürfen keine Klümpchen in der Soße bleiben. Gieße dann Milch und das aufgefangene Nudelwasser nach und nach dazu, während du kräftig weiter rührst. Jetzt lässt du die Soße einkochen und würzt sie mit Salz, Pfeffer und Muskat. Nachdem du Nudeln und Kohl in eine Auflaufform 🛒 gegeben hast, gießt du die Soße darüber, verteilst den geriebenen Käse darauf und kannst dich freuen, denn in 15 Minuten gibt es Essen.

Aufläufe sind ein tolles Wohlfühlessen und oft ohne Aufwand zubereitet. Ideen für weitere Auflauf-Rezepte findest du übrigens hier. Gemüse-Fans freuen sich über einen Gemüseauflauf mit Béchamelsoße. Wer Fleisch oder Fisch mag, für den gibt es einen Kartoffel-Carbonara-Auflauf mit Speck oder einen Thunfisch-Nudelauflauf.

Nudelauflauf mit Blumenkohl Judith 3.62 ( 18 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Blumenkohl

Schnittlauch

400 g Nudeln Spirelli oder Rigatoni

Salz

1 EL Butter

1 1/2 EL Mehl

300 ml Milch

Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

100 g geriebener Käse Gouda oder Mozzarella Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Wasche den Blumenkohl, entferne die Blätter sowie den Strunk und teile ihn in kleine Röschen. Wasche den Schnittlauch, hacke ihn und stelle ihn beiseite.

Bringe reichlich leicht gesalzenes Wasser in einem Topf zum Kochen und gare die Nudeln darin nach Packungsangabe al dente. Fange das Wasser beim Abgießen auf. Schöpfe 300 ml ab und stelle es beiseite. Koche im restlichen Nudelwasser den Blumenkohl für ca. 6 Minuten.

Erhitze 1 EL Butter in einem Topf, gib das Mehl hinzu. Füge unter Rühren abwechselnd Milch und das aufgefangene Nudelwasser hinzu. Rühre so lange, bis du eine glatte Soße hast und lass diese dann 3 Minuten auf niedriger Stufe einkochen. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskat ab.

Fülle Blumenkohl und Nudeln in eine Auflaufform. Verteile den geriebenen Käse über den Auflauf und backe ihn dann für 15 Minuten auf mittlerer Schiene. Bestreue den Auflauf zum Servieren mit dem Schnittlauch.

