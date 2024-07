Nudelauflauf mit Feta und Tomaten: einfacher geht’s kaum

Das Gute ist so naheliegend. Warum schmeißen wir nicht einfach alles, was wir lieben und idealerweise gut zusammenpasst, in eine Auflaufform und dann in den Ofen? So entsteht doch im Handumdrehen ein Gericht, das die hungrigen Mäuler aller Mitessenden stopft und ihnen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Hier kommt ein solches Rezept: Nudelauflauf mit Feta und Tomaten! Der genial einfache Auflauf schmeckt und ist wunderbar unkompliziert.

Nudelauflauf mit Feta und Tomaten: So leicht geht lecker

Der Nudelauflauf mit Feta und Tomaten steht ganz im Zeichen des genialen Faulpelzes. Nicht einmal die Nudeln musst du dafür vorkochen. Sie garen dank Gemüsebrühe ganz bequem in der Auflaufform. In den letzten zehn Minuten legen wir die Kirschtomaten einfach im Ganzen auf die Nudeln und bröseln den Feta darüber. So werden sie schön angeröstet und weich. Obendrein sorgen die ganzen Tomaten für eine schöne und schicke Optik des Gerichts. Dadurch zauberst du in weniger als einer halben Stunde einen Gaumenschmaus, der wunderbar in den hektischen Alltag passt.

Der Auflauf macht satt und ist gesund, denn er enthält alles, was du brauchst: Kohlenhydrate wegen der Nudeln als wichtiger Energielieferant, und Eiweiß dank des aromatischen Fetas. Tomaten sorgen für Vitamine, das Olivenöl für ungesättigte Fettsäuren, die entzündungshemmend und antioxidativ wirken. So integrierst du ohne Stress ein gesundes, selbstgemachtes Gericht in deine Ernährung, das du problemlos immer wieder essen kannst. Denn es ist vor allem eins: lecker! Und das ist doch die Hauptsache.

Den Nudelauflauf mit Feta und Tomaten bereitest du ganz einfach zu. Gib die Nudeln deines Vertrauens, zum Beispiel Penne, in eine Auflaufform und gieße Gemüsebrühe mit Sahne und Tomatenmark darüber. Backe alles im Ofen al dente und gib kurz vor Schluss ganze Tomaten und zerbröselten Feta darüber. Nun geht’s ans Tisch decken. Guten Appetit!

Dieses Gericht kannst du nach Herzenslust abwandeln. Ein ähnliches Gericht ist dieser wunderbare Nudelauflauf mit Feta und Spinat. Der Nudelauflauf mit Lachs schmeckt ebenfalls super. Probiere auch unseren Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola!