Dieser cremige Nudelauflauf mit Sauce hollandaise ist einfach lecker

Koche die Nudeln, bis sie bissfest sind. Teile den Brokkoli in Röschen und gare sie kurz in heißem Wasser, ebenfalls bis sie bissfest sind.

Koche die Nudeln, bis sie bissfest sind. Teile den Brokkoli in Röschen und gare sie kurz in heißem Wasser, ebenfalls bis sie bissfest sind.