Zu schnellen und gut schmeckenden Gerichten sagen wohl die wenigsten „Nein“. Diese Nudeln mit Erdnussbutter-Soße sind genau so ein Essen. Sie sind blitzschnell zubereitet und schmecken köstlich. Worauf wartest du noch?

Nudeln mit Erdnussbutter-Soße: wenn’s schnell gehen muss

Abends, nach einem langen Tag, wenn der Hunger groß, aber die Lust zu kochen klein ist, sind diese Nudeln mit Erdnussbutter-Soße der Retter in der Not, denn sie sind wirklich in Windeseile gemacht. Alles, was du tun musst, ist Nudeln zu kochen und eine Soße zuzubereiten. Für die verrührst du einfach alle Zutaten oder gibst sie in einen Mixer. Am Ende gießt du die Soße nur noch über die Nudeln und vermischst alles. Fertig ist dein Abendessen.

Einfacher geht es doch kaum, oder? Und auch variieren kannst du die Nudeln mit Erdnussbutter-Soße noch. Verpasse ihnen mit Chili etwas Schärfe oder streue etwas Sesam oder Frühlingszwiebeln über sie.

Das Gericht ist so einfach und schnell zubereitet, dass man quasi schon während des Kochens der Nudeln mit dem Essen beginnen könnte. Du glaubst uns nicht? Dann probiere das Rezept doch gleich selbst aus und lass dich überzeugen!

Fast genauso schnell zubereitet wie die Nudeln mit Erdnussbutter-Soße sind unsere gebratenen Nudeln aus der Pfanne. Aber auch die French Onion Pasta ist unfassbar lecker und superschnell zubereitet. Mit der italienischen Pasta al Limone zeigen wir dir ein weiteres Blitzrezept, denn die ist in nur zehn Minuten fertig.

Jetzt hast du viele leckere Ideen, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Beginnen solltest du aber mit den Nudeln mit Erdnussbutter-Soße. Sie sind unser heimlicher Liebling.