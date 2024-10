Nudeln mit Gin-Tomatensoße: Pasta mit dem gewissen Etwas

Normalerweise genießen wir einen Gin am liebsten in flüssiger Form in einem leckeren Cocktail. Heute ist aber mal alles anders, denn wir verwenden die Wacholder-Spirituose, um damit zu kochen. Auf unserem Speiseplan stehen Nudeln mit Gin-Tomatensoße. Klingt gut? Dann schnapp dir Gin und Spaghetti und koche dieses raffinierte und doch einfache Gericht mit uns.

Schnelle Zubereitung: Nudeln mit Gin-Tomatensoße

Ich gehöre zu den Menschen, die so gut wie keinen Alkohol trinken. Wenn dann doch mal was im Haus ist, stehen die angefangenen Flaschen oft jahrelang im Regal und stauben ein. Das muss ja auch nicht sein. Eine gute Idee, die Reste zu verbrauchen ist, einfach mit ihnen zu kochen. Besonders gut eignen sie sich zum Zubereiten von Soßen. Gin zum Beispiel verleiht einer Tomatensoße ein würziges Aroma. Die Wacholdernote des Alkohols passt zudem hervorragend zu der Süße der Tomaten. Perfekte Bedingungen also für Nudeln mit Gin-Tomatensoße.

Nudeln mit Gin-Tomatensoße zuzubereiten ist alles andere als kompliziert. Du kochst einfach Spaghetti oder nimmst eine andere Pastasorte, wenn du Spaghetti nicht magst. Währenddessen bereitest du eine einfache Tomatensoße zu, für die du Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne anbrätst, gehackte Tomaten und Tomatenmark hinzufügst und alles zehn Minuten einköcheln lässt. Schmecke mit etwas Zucker ab, das bringt die Aromen besser zur Geltung. Danach gießt du einfach 50 Milliliter Gin mit dazu und lässt die Soße noch einmal aufkochen, bis der Alkohol verdampft ist.

Rühre die fertigen Nudeln mit in die Soße und serviere die Pasta mit frisch geriebenem Parmesan und Basilikum.

Nudeln mit Gin-Tomatensoße sind ein schnell zubereitetes Abendessen, das mit einer großen Portion Raffinesse begeistert. Allerdings ist dieser Genuss nur Erwachsenen vorbehalten, schließlich enthält das Gericht Alkohol.

