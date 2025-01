So viel Geschmack: Koche Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße

Knoblauch besitzt viele gesundheitsfördernde Eigenschaften und ist eine beliebte Zutat beim Kochen. Während er sonst häufig aber eine Nebenrolle spielt, wird er bei diesen Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße zum Hauptstar des Gerichts. Probiere es unbedingt einmal aus, denn so würzig-intensiv schmeckt kaum ein anderes Essen.

Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße: würzige Geschmacksexplosion

Bevor du dich entscheidest, die Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße zu kochen, aber ein Hinweis: Vielleicht sagst du Verabredungen am selben Tag besser ab, immerhin kommt bei diesem Gericht jede Menge Knoblauch zum Tragen. Aber den Verzicht auf soziale Kontakte nimmt man gern in Kauf, wenn man die erste Gabel probiert hat. Oder wie wäre es, wenn du deine Liebsten einfach zum Mitessen einlädst? So habt ihr alle etwas davon, und auch sie werden die Pasta lieben, versprochen.

Woher kommt aber diese Geschmacksexplosion? Das Geheimnis liegt zum einen im Ofen, zum anderen in der Pfanne. Im Ofen backen wir ganze Paprikaschoten, die dadurch ein intensives Röstaroma entwickeln. In der Pfanne produzieren wir ein schnelles Knoblauchöl, indem wir fünf Knoblauchzehen in Scheiben schneiden und in Olivenöl auf kleiner Flamme zehn bis 15 Minuten rösten. Dabei ist es wichtig, immer wieder umzurühren, damit der sensible Knoblauch nicht verbrennt. Das Öl nimmt sein Aroma auf und liefert eine tolle Basis für dieses Gericht. Wir pürieren es in einem Standmixer 🛒 mit der gebackenen Paprika, die wir zuvor entkernt haben, und natürlich mit dem gebratenen Knoblauch.

Außerdem verfeinern wir die Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße mit Tomaten, frischem Basilikum und Kapern. Alles braten wir in ein paar Esslöffeln vom Knoblauchöl kurz an. Kein Fan von Kapern? Dann lass sie einfach weg!

Am Ende vermengen wir die gekochten Nudeln mit der pürieren Soße, dem Basilikum und den Kapern. Das Essen servieren wir, solange es noch warm ist. Na, schmeckt doch toll, nicht wahr?

Wenn du Pasta magst, wirst du auch diese türkische Pasta mit Hackfleisch lieben, die mittlerweile ein echter Social-Media-Star ist. Auch diese karamellisierte Zwiebel-Pasta ist durch Instagram und TikTok bekannt geworden. Wenn’s mal schnell gehen muss, koche dir Nudeln mit Spinat und Walnüssen.

Nudeln mit Knoblauch-Paprika-Soße Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 rote Paprikaschoten

300 g Vollkornnudeln

350 g Kirschtomaten

5 Knoblauchzehen

1-2 Handvoll Basilikum

100 ml Olivenöl

1 EL Kapern

Salz und Pfeffer Zubereitung Heiße den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor. Wasche die Paprikaschoten und röste sie im Ofen 20-25 Minuten. Lass sie danach abkühlen.

Koche derweil die Nudeln wie auf der Verpackung beschrieben und gieße sie anschließend ab. Fange etwas Kochwasser auf.

Wasche die Tomaten und schneide sie in Viertel oder Hälften. Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in Scheiben. Brause das Basilikum ab und hacke ihn ebenfalls.

Erhitze das Öl in einem Topf und röste den Knoblauch darin auf kleinster Flamme ca. 10-15 Minuten. Rühre ihn regelmäßig um, damit er nicht verbrennt.

Erhitze 3 EL vom Knoblauchöl in einer Pfanne. Brate die Tomaten, Kapern und das Basilikum darin ein paar Minuten.

Halbiere die Paprikaschoten und entferne Kerne und Stiele. Zerkleinere das Fruchtfleisch grob und gib es in einen Standmixer.

Gieße das restliche Knoblauchöl aus dem Topf mit dem weichen Knoblauch dazu und püriere alles. Würze die Soße mit Salz und Pfeffer.

Vermenge die Nudeln mit der Soße, dem Basilikum und den Kapern. Gib ggf. noch etwas Kochwasser der Nudeln dazu. Serviere sofort. Notizen Magst du keine Kapern, kannst du sie auch weglassen.

