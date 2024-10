Einfach leckere Herbstküche: Nudeln mit Kürbis und Mozzarella

Nach dem ersten euphorischen Kürbis-Einkauf stehen bei dir sicher auch seit einiger Zeit schon ein paar Kürbisse herum. Dekorativ, keine Frage, aber irgendwann müssen die weg. Und nicht immer hat man Lust auf Kürbissuppe. Oder auf einen Kürbiskuchen, der etwas mehr Vorbereitungszeit erfordert. Wie wäre es mit einem ganz entspannten, leckeren und unaufwändigem Alltagsgericht? Nudeln mit Kürbis und Mozzarella schmecken nämlich auch ausgezeichnet.

Nudeln mit Kürbis und Mozzarella: Dazu sagt keiner Nein

Kürbisse sind reich an Vitaminen und Mineralien, insbesondere Vitamin A, C und E sowie Kalium. Vor allem der Hokkaido- und Butternut-Kürbis sind in der Küche beliebt, da sie ein leicht nussiges, süßes Aroma haben und sich schnell garen lassen. In unserem Rezept kannst du einen dieser beiden Kürbissorten verwenden – beide passen hervorragend zu den restlichen Zutaten.

Mit wenig Aufwand zauberst du aus dem tollen Gewächs ein leckeres Alltagsgericht: Nudeln mit Kürbis und Mozzarella! Die schmecken der ganzen Familie. Brate den gewürfelten Kürbis in einer Pfanne zusammen mit etwas Olivenöl und Knoblauch an, bis er zart und goldbraun ist. Während der Kürbis vor sich hin brutzelt, kannst du die Nudeln kochen – Penne sind hier besonders gut geeignet, da ihre Rillen die leckere Kürbis-Mozzarella-Mischung perfekt aufnehmen.

Wenn die Kürbiswürfel gar sind, kommen sie auf deine Nudeln. Streue klein geschnittenen Mozzarella darüber, gibt noch ein wenig Petersilie dazu und fertig ist dein herbstliches Pasta-Gericht, das kaum Mühe gemacht hat. Nudeln mit Kürbis und Mozzarella hast du sicher nicht zum letzten Mal gemacht! Und damit keine Langeweile aufkommt, probiere anstelle des Mozzarellas Feta.

Lass dich dafür doch auch von unserem Rezept für Pasta mit Kürbis und Feta inspirieren. Wenn du Lust auf Speck hast, wirst du diese Kürbis-Carbonara lieben. Auch diese Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße sind eine leckere Idee.