Gute Laune auf dem Teller: Es gibt Nudeln mit Kürbis und Salbei

Hier findest du eines meiner absoluten Lieblingsrezepte. Nudeln mit Kürbis und Salbei sind immer ein Hit. Egal wie bescheuert dein Tag war, es wird dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Nudeln mit Kürbis: eine Ode an das Kochen

Kochen ist etwas Wunderbares. Der Prozess dient natürlich dem, ein leckeres Essen auf den Tisch zu bringen, das satt macht, aber eigentlich ist es so viel mehr. Durch Essen können Erinnerungen konserviert werden, gemeinsames Essen schafft ein Gefühl der Einheit, für jemanden kochen ist für manche – wie mich – eine Art und Weise, Zuneigung auszudrücken. Rezepte weiterzugeben, gilt mancherorts als Zeichen des Respekts. Diese Rezepte entwickeln sich weiter, werden von fleißigen Köchinnen und Köchen zu ihrem Eigen gemacht und wiederum weitergegeben.

Dieses Rezept für Nudeln mit Kürbis und Salbei ist eines dieser Rezepte, das alle diese Aspekte vereint. Es fand den Weg in meine Familie durch ein Abendessen meiner Eltern in einem Restaurant. Sie fanden das Gericht, das sie aßen, so gut, dass sie die Idee davon mit nach Hause brachten. Es etablierte sich schnell zu einem Favoriten. Ich nahm es bei meinem Auszug mit, gab es an meine WG weiter, die es wiederum weiter ausbaute. Auch eine Freundin in Stockholm berichtete mir neulich, dass sie es häufig kochen würde. So etwas macht mich rundum glücklich.

Die Zubereitung von Nudeln mit Kürbis und Salbei ist einfach, denn der Ofen macht das meiste. Würfele den Kürbis deiner Wahl und schiebe ihn zusammen mit etwas Knoblauch und Olivenöl in den Ofen. Ist er beinahe fertig, legst du Salbeiblätter dazu. Koche die Nudeln🛒 und fange etwas Kochwasser auf. Fülle den Kürbis in eine Schüssel und mische ihn mit Zitronensaft und -schale, Kochwasser und Parmesan. Auch einige Chiliflocken schmecken gut. Nun kannst du entschieden, ob du ihn stückig lässt oder pürierst. Nudeln dazu und fertig. Lecker!

Abwandeln kannst du das Rezept übrigens, wie du magst. Das ist ja das Schöne daran. Stelle aus dem Salbei zum Beispiel – wie meine WG – ein Pesto her. Füge als Topping – wie meine schwedischen Freundinnen – einige im Ofen gebackene Kirschtomaten hinzu. Nicht fehlen darf eine Menge Parmesan. Ernährst du dich vegan, kannst du diesen perfekt durch geröstete Nüsse oder Hefeflocken ersetzen. Siehst du? So einfach machst du Rezepte zu deinem Eigen. Kochen ist doch etwas Wunderbares!

Einfache Nudelgerichte? Damit kennen wir uns aus! Bereite dir Pasta al Limone zu oder genieße Gemüsepasta mit Ricotta. Auch Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße sind ein echter Hit.

Nudeln mit Kürbis und Salbei Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Hokkaido etwa 800 g

2 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

1 Handvoll Salbeiblätter plus zwei Stücke für die Deko

1 TL Chiliflocken optional

400 g Nudeln nach Wahl

1 Bio-Zitrone

50 g Parmesan gerieben Zubereitung Halbiere den Kürbis, entkerne ihn und schneide ihn in mundgerechte Stücke. Verteile diese auf einem Blech, salze und pfeffere sie und beträufele sie mit dem Olivenöl.

Zerdrücke die Knoblauchzehen und schäle sie. Lege sie zwischen die Kürbisstücke.

Schiebe das Blech in den Ofen und backe den Kürbis bei 180 °C Umluft für etwa 15 Minuten. Bestreue ihn nach 10 Minuten mit Salbeiblättern und Chiliflocken.

Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente. Hebe etwas von dem Kochwasser auf.

Gib den Kürbis in eine Schale und zerdrücke ihn. Du kannst ihn auch pürieren.

Vermische ihn mit den Nudeln, der Schale der Zitrone und dem Parmesan. Schmecke mit dem Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.