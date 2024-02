Ich liebe einfache Pastagerichte wie diese Nudeln mit Spinat-Käse-Soße. Kaum ein Gericht bietet so viel Spielraum wie Nudeln. Ganz egal, was man gerade im Kühlschrank hat – für eine Portion Pasta reicht es immer. Nudeln habe ich sowieso stets im Vorratsschrank, und aus verschiedenen Gemüsesorten, Brühe und Sahne lassen sich tolle, cremige Soßen zaubern.

Cremige Nudeln mit Spinat-Käse-Soße: geht ganz leicht

Ich habe die Nudeln mit Spinat-Käse-Soße bereits mit herkömmlichem Parmesan und Sahne als auch mit der veganen Variante gekocht und beides hat mich überzeugt. Wenn du dich also rein pflanzlich ernährst, musst du auf dieses leckere Gericht keinesfalls verzichten.

Vor allem, wenn es schnell gehen muss, sind Blitzgerichte wie die Nudeln mit Spinat-Käse-Soße ein kulinarisches Geschenk, das du dir selbst machst. Denn anstatt ein ungesundes Fertigessen in die Mikrowelle oder den Ofen zu schieben, gönnst du dir ein frisch gekochtes, leckeres Gericht, das in maximal 25 Minuten auf dem Tisch steht – perfekt etwa für die Mittagspause im Home Office. Ich liebe die kleine Kochpause und die Möglichkeit, mal vom Schreibtisch aufzustehen und den Blick vom Computerbildschirm in den Kochtopf zu wechseln.

Viel Arbeit macht die Nudeln mit Spinat-Käse-Soße nicht. Während die Nudeln bereits köcheln, wäschst du Spinat, ziehst Knobi und Zwiebel ab und hackst beides klein. Dann kommen nach und nach alle Zutaten in einer großen Pfanne zusammen und verbinden sich zu einem herrlich cremigen Gericht, das extra würzig schmeckt.

Na, hast du nun Lust bekommen auf weitere schnelle Nudelgerichte? Der Klassiker ist sicherlich selbst gemachtes Pesto, mit dem du dir in wenigen Minuten ein leckeres Essen zubereiten kannst. Einfach Nudeln kochen, Glas aufschrauben und ein paar Löffel Pesto mit auf den Teller geben. Dazu vielleicht noch einige klein geschnittene Tomaten und frischer Basilikum, schon darf geschlemmt werden. Da soll nochmal jemand sagen, Kochen wäre aufwendig.

Aber auch Ideen wie italienische Pasta al Limone oder Knoblauchnudeln mit Parmesan benötigen nur wenig Aufwand. Da bleibt mehr Zeit zum Genießen!