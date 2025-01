Schnelles Alltagsgericht: Probiere Nudeln mit cremiger Spinat-Sahnesoße

Schmilz die Butter in einem Topf und gib dann das Mehl zur flüssigen Butter. Verrühre beides miteinander zu einer glatten Masse und gieße nach und nach unter Rühren die Milch hinzu. Es dürfen dabei keine Klümpchen entstehen. Schmecke mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab und stelle die Soße erst einmal beiseite.

