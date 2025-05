Von Nudeln mit Parmesansoße und Knusperhaube bekommst du nicht genug

Auf der Suche nach einem unkomplizierten Abendessen, dass aber trotzdem ordentlich was hermacht? Dann sind diese Nudeln in Parmesansoße und Knusperhaube bestimmt etwas für dich. Das Gericht verbindet Pasta mit einer reichhaltig-aromatischen Soße mit einem crunchy Topping aus leicht geröstete Panko-Bröseln. Das passt wunderbar zusammen und schmeckt einfach toll. Überzeug dich selbst davon: Hier ist das Rezept!

Gönn dir eine Portion Nudeln mit Parmesansoße und Knusperhaube

Nudeln mit Parmesansoße und Knusperhaube sind nicht nur lecker, sondern auch schnell zubereitet. Du kochst einfach die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser bissfest. In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Soße und die Knusperhaube.

Für die Soße ziehst du eine Knoblauchzehe ab und dünstest sie in einer Pfanne mit Olivenöl glasig an. Dann löschst du auch schon mit der Sahne ab. Lass die Soße ein paar Minuten köcheln und gib dann den geriebenen Parmesan unter Rühren hinzu, bis er vollständig geschmolzen ist. Schmecke alles mit Salz, schwarzem Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab. Dann kannst du die fertigen Nudeln auch schon abgießen und zu der Soße geben.

Highlight des Gerichts ist ganz klar die Knusperhaube. Die besteht aus in einer Pfanne in Butter angerösteten Panko-Bröseln. Die sind von Natur aus schon ziemlich knusprig, werden durch das Rösten aber besonders crunchy. Für mehr aromatische Tiefe fügen wir noch eine Prise Chiliflocken und den Abrieb einer halben Bio-Zitrone hinzu. Übrigens: Hast du keine Panko-Flocken zu Hause, gelingt die Knusperhaube auch mit einfachen Semmelbröseln.

Wenn du das Gericht noch noch etwas variieren und deinem Geschmack anpassen möchtest, kannst du beispielsweise gebratene Champignons, angebratenen grünen Spargel oder Babyspinat unter die Soße geben. Auch kross gebratene Pancetta-Streifen oder geröstete Walnüsse passen gut dazu.

Nudelgerichte sind perfekt für den Feierabend. Denn dann möchte niemand gerne lange in der Küche stehen, um sich etwas zu kochen. Die Nudeln in Parmesansoße und Knusperhaube stehen in nur 25 Minuten fertig auf dem Tisch. Lass dir als nächstes auch mal diese Mary Me Pasta mit Shrimps, diese Champignon-Nudeln mit Crème fraîche oder diese Kokos-Curry-Nudeln schmecken.

Nudeln mit Parmesansoße und Knusperhaube Judith 4.50 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Spaghetti

Salz nach Geschmack

1 Knoblauchzehe

80 g Parmesan frisch gerieben

1 EL Butter

2 EL Panko-Brösel online zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Chiliflocken

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

1 EL Olivenöl

150 ml Sahne

Pfeffer

1 Prise Muskatnuss frisch gerieben

1 Handvoll frische Petersilie Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser al dente.

Schäle währenddessen den Knoblauch und hacke ihn sehr fein. Reibe den Parmesan.

Erhitze die Butter in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze und gib die Panko-Brösel dazu. Röste sie unter ständigem Rühren goldbraun an. Mische nach Geschmack die Chiliflocken und den Zitronenabrieb unter und stelle die Brösel danach zur Seite.

Gib das Olivenöl in eine große Pfanne und dünste den Knoblauch darin glasig an. Lösche dann mit der Sahne ab.

Lass die Soße bei niedriger Hitze leicht köcheln und rühre den geriebenen Parmesan ein, bis er vollständig geschmolzen ist. Würze die Soße nach Geschmack mit Salz, schwarzem Pfeffer und Muskatnuss.

Gieße die fertigen Nudeln ab und vermische sie in der Pfanne mit der Parmesansoße.

Verteile die Pasta auf zwei Teller und streue die Panko-Brösel darüber. Garniere alles noch mit gehackter Petersilie und genieße die Nudeln sofort. Notizen Ist die Parmesansoße etwas zu dick, kannst du etwas von dem Nudelwasser dazugeben.

