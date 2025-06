Zum Grillen schmeckt dieser Nudelsalat mit Erdnussdressing besonders lecker

Auch wenn der Sommer noch nicht so ganz genau weiß, ob er nun kommen oder noch fern bleiben soll: Wir wollen grillen! Und zwar so richtig, mit vollem Tisch, netter Gesellschaft und guter Laune. Uns doch egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht. Bei all den Leckereien vergessen wir sowieso, ob die Sonne scheint oder nicht. Unsere absolute Lieblingsbeilage ist momentan dieser Nudelsalat mit Erdnussdressing. Und weil der so gut schmeckt, essen wir ihn manchmal sogar ohne das passende Barbecue – einfach so, zum Mittag- oder Abendessen.

Rezept für Nudelsalat mit Erdnussdressing

Nudelsalate sind die Klassiker unter den Beilagen fürs Grillfest. Aber auch auf Geburtstagsfeiern und anderen Partys sind sie gern gesehene kulinarische Gäste. Und wer Lust hat, futtert manchmal sogar einfach so eine Portion. Kein Wunder, denn Kreationen wie unser Nudelsalat mit Erdnussdressing sind einfach zu köstlich, um sie nur zu besonderen Anlässen zuzubereiten.

Warum sind sie so beliebt? Es liegt vermutlich daran, dass Nudelsalate so herrlich einfach gemacht sind und Raum für Ideen lassen. Außerdem kann man sie toll vorbereiten und erst später servieren. Dadurch machen sie kurz bevor die Gäste eintreffen keine Arbeit mehr und man kann sich um andere To Do’s kümmern.

Um diesen Nudelsalat mit Erdnussdressing zu zaubern, kochen wir zunächst eine Ladung Pasta. Für Salate eignen sich kurze Nudeln, zum Beispiel Penne, Farfalle oder Fussili, besonders gut. Kurz vor Ende der Garzeit geben wir gefrorene Edamame hinzu.

Während die Nudeln kochen, waschen und schneiden wir eine Gurke und hacken ein paar Erdnüsse. Als Nächstes kümmern wir uns schon um das Dressing, für das wir ebenfalls Erdnüsse benötigen. Diese pürieren wir mit Knoblauch, Brühe, Milch, Essig, Sojasoße und etwas Agavendicksaft zu einer cremigen Salatsoße. Wer es pikant mag, verfeinert das Dressing mit einigen Chiliflocken.

Und das war’s auch schon fast! Nun müssen wir nur noch die Nudeln abgießen und mit der Gurke und dem Dressing vermengen. Abschließend streuen wir ein paar gehackte Erdnüsse darüber – fertig!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Italienischer Nudelsalat mit Hähnchen und Oliven, Caprese-Nudelsalat mit Erdbeeren oder Nudelsalat Elsässer Art: Die Welt der Pastasalate ist bunt und lecker. Entdecke diese und zahlreiche andere Rezepte und frag auch mal unseren Koch-Bot, welche Ideen er für dich hat!

Nudelsalat mit Erdnussdressing Franziska 3.96 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 400 g Nudeln z.B. Penne, Fussili o.ä.

Salz

70 g Edamame TK

1 Gurke

50 g Erdnüsse ungesalzen Für das Dressing: 1 große Knoblauchzehe

100 ml Gemüsebrühe

80 ml Milch

2 EL Weißweinessig

140 g Erdnüsse ungesalzen

2 EL Sojasoße

1 Spritzer Agavendicksaft oder anderes Süßungsmittel

Chiliflocken optional

Pfeffer Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf 🛒 mit Salzwasser al dente. Gib die Edamame kurz vor Ende der Kochzeit hinzu.

Wasche die Gurke und schneide sie klein. Hacke die Erdnüsse.

Ziehe für das Dressing den Knoblauch ab und püriere ihn zusammen mit der Brühe, der Milch, dem Essig und den Erdnüssen. Schmecke das Dressing mit Sojasoße, Agavendicksaft, Chiliflocken und Pfeffer ab.

Gieße die Nudeln und Edamame ab und vermenge sie mit der Gurke und dem Dressing. Streue die Erdnüsse darüber und serviere den Salat. Notizen Du kannst den Salat auch mit anderem Gemüse wie z.B. Paprika zubereiten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.