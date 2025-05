Diesen leichten Nudelsalat musst du probieren

Nudelsalat gehört in deutschen Küchen einfach dazu. Von der Gartenparty bis zum gemeinsamen Familienbuffet ist die Kombination von Nudeln, knackigem Gemüse und schmackhaftem Dressing einfach ein Dauerbrenner. Doch während Klassiker oft sehr mayo-lastig daherkommen, beweist dieser Nudelsalat mit Garnelen, dass es auch frisch, leicht und trotzdem sättigend sein kann.

Von diesem mediterranen Nudelsalat mit Garnelen bekommt niemand genug

Dieser schmackhafte Nudelsalat mit Garnelen ist immer eine gute Wahl. Bring ihn zum nächsten Grillabend mit, richte ihn als wohlschmeckende Vorspeise an oder zauber ein leichtes Abendessen mit ihm. Die Kombination aus Joghurt, Dill und frischem Zitronensaft passt perfekt in die aktuelle Jahreszeit und macht einfach glücklich.

Herzstück und gleichzeitig edles Topping des Salates sind natürlich die Garnelen. Sie werden zusammen mit dem Knoblauch in einer Pfanne goldbraun angebraten und vereinen so ihre feine Meeresnote mit dem ideal dazu passenden, leicht süßen, würzigen Knoblauch.

Achte beim Anbraten der Meeresfrüchte darauf, sie nicht zu lange in der Pfanne zu lassen. So bleiben sie schön saftig und werden nicht zu zäh. Ihr Zusammenspiel mit dem Joghurt und dem frischen Zitronensaft ist ein „match made in heaven“ welches vom frischen Dill aromatisch abgerundet wird.

Das kurze Durchziehen im Kühlschrank ist zwar nicht zwingend notwendig, allerdings lohnt sich die halbe Stunde Wartezeit ohne Frage. So verbinden sich die Aromen noch besser und außerdem wird der Nudelsalat mit Garnelen dadurch erst recht passend an warmen Tagen oder lauen Abenden auf dem Balkon.

Nudelsalat mit Garnelen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Cherrytomaten

1/2 Salatgurke

1 Bund Dill frisch

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g Fusilli

etwas neutrales Pflanzenöl

250 g Garnelen geschält, entdarmt

2 Bio-Zitronen

2 EL Joghurt

etwas Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Cherrytomaten, die Salatgurke und den Dill ab. Halbiere die Cherrytomaten, schneide die Gurke in Würfel und den Dill klein.

Schäle die Zwiebel und ziehe den Knoblauch ab. Schneide beides klein.

Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser nach den Packungsangaben. Gieße sie anschließend ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne. Brate für 2 Minuten den Knoblauch darin an und gib dann die Garnelen hinzu. Brate sie von beiden Seiten etwas 2-3 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Wasche die Zitronen ab. Schneide eine in Scheiben und presse den Saft aus der anderen.

Vermenge in einer großen Schüssel 🛒 die Nudeln, Garnelen, Tomaten, Gurken, Zwiebel, Zitronensaft und Kräuter.

Hebe den Joghurt unter und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Lass den Salat abkühlen und stelle ihn vor dem Servieren für ca. 30 kalt, sodass der Salat gut durchziehen kann. Garniere den Salat mit Zitronenscheiben.

