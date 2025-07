Nudelsalat mit gebratener Zucchini und Feta ist lecker und schnell gemacht

Dieser Nudelsalat mit gebratener Zucchini und Feta vereint das Beste aus der mediterranen Küche in einem einzigen Gericht. Du brauchst nur wenige Zutaten, um einen Salat zu zaubern, der sowohl als leichte Hauptmahlzeit als auch als raffinierte Beilage überzeugt. Lass ihn uns gemeinsam zubereiten!

Rezept für Nudelsalat mit gebratener Zucchini und Feta

Aktuell wachsen wieder unzählige Zucchini in meinem Garten und ich komme mit der Verarbeitung kaum hinterher. Um nicht immer das Gleiche zu kochen, bin ich ständig auf der Suche nach neuen Rezepte. Letztens bin ich über diesen Nudelsalat mit gebratener Zucchini und Feta gestolpert und habe ihn sofort ausprobiert. Und was soll ich sagen? Er war unglaublich lecker.

Für welche Nudeln du dich bei dem Salat entscheidest, ist dir überlassen. Ich liebe Penne und verwende sie deshalb auch hier. Beginne bei der Zubereitung am besten damit, die Nudeln in Salzwasser zu kochen.

Währenddessen kannst du die Zucchini in Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit Öl und Knoblauch anbraten. Gieße dann die Nudeln ab und fange etwas vom Nudelwasser auf. Vermenge zum Schluss die Nudeln mit den Zucchinischeiben und schmecke den Salat mit dem Knoblauch-Öl aus der Pfanne, Essig, Salz, Pfeffer und Chili ab. Brösele Feta darüber und garniere ihn mit frischem Basilikum.

Der Nudelsalat mit gebratener Zucchini und Feta ist perfekt für den Sommer, denn erst ist schnell gemacht, nicht zu schwer und man kann seine eigene Zucchiniernte verarbeiten. Ich wünsche dir guten Appetit!

Du hast ebenso viele Zucchini im Garten wie ich? Dann kommen hier noch mehr köstliche Ideen für dich: Probiere eine herzhafte Zucchini-Lachs-Pfanne oder genieße cremige Nudeln in Zucchini-Feta-Soße. Für den Grillabend sind die gegrillten Zucchini mit Burrata und Pesto perfekt. Lass es dir schmecken!

Nudelsalat mit gebratener Zucchini Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Nudeln z.B. Penne Rigate oder Fusili

2 Zucchini

1 Knoblauchzehe

20 g Basilikum + mehr zum Servieren

5 EL Öl

Salz und Pfeffer

1 EL Essig

1 Prise Chili gemahlen, online z.B. hier 🛒

250 g Feta Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser.

Wasche währenddessen die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie in Scheiben.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Wasche das Basilikum und zupfe die Blätter von den Stielen.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Zucchini darin 4 Minuten an. Gib den Knoblauch hinzu und ziehe die Pfanne vom Herd. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Nudeln ab und fange etwas vom Kochwasser auf.

Gib die Nudeln zurück in den Topf und vermenge sie mit den Zucchinischeiben, dem Knoblauch-Öl aus der Pfanne sowie dem Basilikum.

Schmecke den Salat mit Essig, Salz, Pfeffer und gemahlenem Chili ab. Gib nach Belieben noch etwas von dem Nudelkochwasser dazu.

Verteile den Nudelsalat auf Tellern und brösele den Feta darüber. Garniere ihn nach Belieben noch mit weiteren Basilikumblättern.

