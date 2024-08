Nuss-Karamell-Tarte: knuspriges Nussglück aus dem Ofen

Heute habe ich eine ganz besondere Leckerei für dich: Diese Nuss-Karamell-Tarte ist ein kleines Träumchen. Die knusprige Tarte mit einer Auswahl deiner Lieblingsnüsse lässt nicht nur die Herzen aller Nussfans höherschlagen, sondern schmeckt auch herrlich nach Karamell – nach Marzipan mein zweitliebster Geschmack auf der Welt. Abgesehen davon sieht sie zum Anbeißen aus und ist auf deiner Kaffeetafel ein echter Hingucker, mit der du deine Gäste überraschen kannst.

Nuss-Karamell-Tarte: knackig und lecker

Marzipan kannst du übrigens ebenfalls in deine Nuss-Karamell-Tarte integrieren, indem du einfach kleine Marzipanstückchen in das warme Karamell gibst und diese herrliche Mischung einfach pürierst. Eine Herausforderung, mit dem Vernaschen der Zutaten zu warten, bis aus ihnen eine fertige Tarte geworden ist! Sie ist wirklich eine hübsch anzusehende Kreation, deren nussiger Geschmack wunderbar zu einer Tasse Kaffee passt.

Trotz der auffälligen Optik ist die Nuss-Karamell-Tarte gar nicht so schwierig zuzubereiten. Zunächst einmal: Besitzt du eine Tarteform? Wenn du öfter Tartes und Quiches zubereitest, lohnt sich sicher die Anschaffung dieser flachen Form mit dem typisch welligen Rand. Wenn du noch keine besitzt, darf die Zubereitung deiner Nuss-Karamell-Tarte keinesfalls daran scheitern! Dafür schmeckt sie zu gut. Deshalb kannst du alternativ eine herkömmliche Springform verwenden.

Zunächst bereitest du den knusprigen Tarteboden zu, der aus Mehl, Zucker, Salz, Butter und einem Ei besteht. Verknete alles und stelle den Teig eine halbe Stunde kalt. In dieser Zeit kannst du dich der leckeren Füllung widmen, die in unserem Fall aus Walnüssen, Haselnüssen und Mandeln besteht. Hier kannst du auch improvisieren und mehr deiner Lieblingssorten verwenden. Anschließend drückst du den Teig in die Tarteform, befüllst und backst sie für etwa 35 Minuten.

Ein „karamelliger“ Klassiker ist die berühmte Tarte Tatin mit Äpfeln. Die französische Tarte Bourdaloue wird mit Birnen und Mandeln zubereitet. Auch herzhaft kannst du die flachen Kuchen zubereiten: probiere die wunderbare Zucchini-Tarte-Tatin.