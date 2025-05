Egal, zu welcher Tageszeit: Nussschnecken schmecken immer

Wir backen! Und zwar nicht irgendwas, sondern Nussschnecken. Diese sind zu jeder Tageszeit ein absoluter Hit – ob als süße Frühstücksidee für Naschkatzen oder einfach als kleine Abwechslung zu deftigen Gerichten. Lerne mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie einfach du sie erfolgreich zu Hause nachbacken kannst.

Nussschnecken: aufgerolltes Glück

Kennst du das, wenn du an einer Bäckereiauslage vorbeischlenderst, nur, um wie von Geisterhand wieder zurückgezogen zu werden? Manchmal ist es ein hübsch dekorierter Kuchen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Manchmal ist es jedoch auch etwas Simpleres: eine Nussschnecke. Wenn die kleinen Backwerke da so glänzend und fluffig liegen, läuft wohl jedem Leckermaul das Wasser im Mund zusammen. Wer nicht darauf setzen will, dass die Lieblingsbäckerei das Gebäck vorrätig hat, sollte es einfach selbst backen.

Eine klassische Nussschnecke besteht aus Hefeteig, der mit einer Füllung aus gemahlenen Haselnüssen und Walnüssen, gemischt mit Zucker, Zimt und etwas Milch versehen wird. Hier ist die Konsistenz wichtig – die Nussmasse darf nicht zu trocken werden. Sie sollte sich gut verstreichen lassen, gleichzeitig aber auch nicht so feucht sein, dass sie den Teig aufweicht.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Hast du den fluffigen Hefeteig mit der Nussmasse bestrichen, rollst du den Teig von der langen Seite her auf und schneidest ihn in dicke Scheiben. Verwende hierfür am besten ein sehr scharfes Messer. Ist es zu stumpf, kann es passieren, dass die Ränder ausfransen. Lege die Nussschnecken auf ein Blech und gib ihnen erneut Zeit, zu gehen. Hier zahlt sich Geduld aus, denn dadurch werden sie besonders locker.

Nach dem Backen sind sie fluffig und sehen hübsch aus – doch etwas fehlt. Woher kommt nur dieser verführerische Glanz, den die Nussschnecken beim Bäcker ausmacht? Ganz einfach: Er entsteht durch einen einfachen Trick. Streiche die fertig gebackenen Schnecken noch heiß mit einer Mischung aus Wasser und Aprikosenmarmelade ein. Hier isst nicht nur das Auge mit.

Nussschnecken Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 1/2 Würfel frische Hefe 21 g

250 ml lauwarme Milch

60 g Zucker

500 g Weizenmehl Type 550

1 Ei Größe M

80 g weiche Butter

1 Prise Salz Für die Füllung: 150 g Haselnüsse gemahlen

50 g Walnüsse gehackt

60 g Zucker

1 TL Zimt

ca. 100 ml Milch Zum Bestreichen: 2 EL Aprikosenmarmelade

3 EL Wasser Zubereitung Rühre die Hefe in der lauwarmen Milch mit 1 TL Zucker an und lass sie 10 Minuten stehen, bis sie Blasen schlägt.

Vermische Mehl, den restlichen Zucker, Ei, Butter, Salz und die Hefemilch und knete daraus einen geschmeidigen Teig. Lass ihn abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen.

Verknete Haselnüsse, Walnüsse, Zucker, Zimt und Milch zu einer streichfähigen Masse.

Rolle den gegangenen Teig zu einem Rechteck (ca. 40 × 30 cm) aus. Verteile die Füllung darauf, aber lass auf der einen kurzen Seite einen Rand von etwa 2 cm. Rolle den Teig von der langen Seite her straff auf und befeuchte das unbestrichene Ende, damit es besser am restlichen Teig haftet. Schneide nun 12 gleich dicke Scheiben ab.

Lege die Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 🛒 und lass sie nochmals 30 Minuten gehen.

Heize derweil den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Backe die Schnecken ca. 20 Minuten goldbraun.

Rühre Aprikosenmarmelade mit etwas heißem Wasser glatt und streiche die noch heißen Schnecken damit ein. Lass sie auf einem Gitter abkühlen.

