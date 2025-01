Nussstangen mit Blätterteig backen: schnelle Snack-Idee

Brauchst du noch ein schnelles Gebäck zur nächsten Kaffeetafel? Wie wäre es mit blitzschnellen Nussstangen mit Blätterteig? Die bestehen aus Fertig-Blätterteig und einer köstlich-süßen Haselnuss-Füllung. Klingt gut? Dann Schürze an und los geht’s!

Nussstangen mit Blätterteig: einfach gemacht, einfach knusprig!

Blätterteig ist etwas wirklich Feines und es lohnt sich immer, mindestens eine Rolle davon im Kühlschrank zu haben. Er kostet quasi nichts und du sparst dir die aufwendige Zubereitung. Jeder Supermarkt hat mittlerweile Blätterteig der Eigenmarke, der sich problemlos zubereiten lässt. Was für ein Fortschritt!

Um diese lecker-knusprigen Nussstangen mit Blätterteig zu backen, brauchst du neben dem Blätterteig fein gemahlene Nüsse deiner Wahl. Das können Haselnüsse, Mandeln oder Walnüsse sein. Diese mischst du mit Honig, Ei, etwas Zimt und der Geheimzutat Sternanis. Dieses verleiht dem Ganzen einen besonders aromatischen Geschmack. Verwende aber wirklich nur eine Messerspitze! Mehr könnte schon zu intensiv sein.

Die hübsche Einrolltechnik, die du auf dem Bild erkennen kannst, sieht raffiniert aus, ist aber ganz einfach. Schneide den Blätterteig zunächst in gleich große Rechtecke. Bestreiche diese dann bis auf einen Rand von etwa 5 cm oben mit der Nussmasse. Dann schneidest du den bestrichenen Teil in der Hälfte durch und drehst die Hälften jeweils ein. Unten drückst du sie dann wieder zusammen. Das sieht besonders schick aus und gar nicht wie ein Gebäck, das in 30 Minuten fix und fertig gemacht werden kann.

Blätterteig eignet sich für jede sonntägliche Kaffeetafel. Daher findest du auf Leckerschmecker noch viele weitere süße Rezeptideen mit dem knusprigen Teig, zum Beispiel Kirschtaschen oder Nuss-Nougat-Croissants, die beide noch besser schmecken als beim Bäcker. Wenn dir doch der Sinn nach einem Kuchen steht, probiere diesen polnischen Blätterteigkuchen mit Vanillecreme.