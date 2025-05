Hier kommen Schoko-Fans auf ihre Kosten: Nutella-Baked-Oats leicht gemacht

Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages – und wenn es nach Dessert schmeckt, sind wir doch sofort dabei, oder? Diese schokoladig-süßen Nutella-Baked-Oats sind nicht nur himmlisch lecker, sondern auch super einfach zuzubereiten. Mit Banane, auserlesenen Haferflocken und einem Klecks Nutella bekommst du die perfekte Kombination aus cremig und fluffig. Obendrauf machen frische Beeren und Mandelmus das Ganze schön fürs Auge. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann probier’s aus!

Rezept für Nutella-Baked-Oats: unwiderstehlich lecker

Eins der vielen Dinge, die mich durch meine Kindheit begleitet haben, ist das Nutella-Brot. Auch wenn es im Nachhinein nicht das gesündeste Frühstück war, hat es doch mit seiner schokoladigen Süße für einen guten Start in den Tag gesorgt. Hin und wieder, vor allem beim ausgiebigen Frühstück am Wochenende, gönne ich mir ein Brötchen mit einer Schicht der kultigen Schoko-Haselnuss-Creme. Einfach herrlich!

Unter der Woche achte ich dagegen mehr darauf, was ich esse und versuche gesund und nährstoffreich in den Tag zu starten. Aktuell kann ich von Chiapudding nicht genug kriegen. Aber auch Porridge oder Baked Oats kommen regelmäßig auf den Tisch. Das Tolle an Baked Oats: Man kann sie immer wieder variieren.

In Ehren und Gedenken an die ganzen verzehrten Nutella-Brote meiner Kindheit, bereiten wir deshalb heute einmal Nutella-Baked-Oats zu. Quasi das beste beider Welten. Haferflocken stecken voller Proteine, halten uns lange satt und sind mit ihren Ballaststoffen gut für unsere Verdauung. Nutella und Kakao machen das Ganze schön schokoladig. Statt Ei verwenden wir in unserem Rezept eine Banane. Ansonsten benötigst du nur noch etwas Milch, Backpulver und eine Prise Salz.

Verrühre einfach alle Zutaten miteinander, bis ein Teig entsteht. Diesen füllst du in eine Form und backst ihn für circa 20 Minuten im Ofen. Danach kannst die Nutella-Baked-Oats mit Beeren und Mandelmus garnieren und genießen. Guten Appetit!

Nutella-Baked-Oats Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Banane

1 EL Nutella

80 ml Milch oder pflanzliche Alternative

40 g Haferflocken

1 EL Kakaopulver

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 kleine Handvoll Schokodrops optional

Frische Beeren als Topping

1 EL weißes Mandelmus als Topping (z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Zerdrücke die Banane in einer kleinen Schüssel.

Rühre Nutella und Milch unter.

Gib Haferflocken, Kakaopulver, Backpulver und Salz hinzu und vermenge alles, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

Hebe optional die Schokodrops unter, falls du sie verwenden möchtest.

Fülle die Mischung in eine kleine ofenfeste Form. Backe die Baked Oats bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für 20 bis 25 Minuten, bis sie fest sind und leicht aufgegangen sind.

Lass sie nach dem Backen kurz abkühlen (ca. 1–2 Minuten).

Toppe sie mit frischen Beeren und einem großzügigen Klecks weißem Mandelmus.

Genieße sie noch warm, direkt aus der Form.

