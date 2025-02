Diese fluffigen Waffeln mit Nutella und Banane sind einfach himmlisch

Frühstück oder Dessert? Warum nicht beides! Diese Nutella-Bananen-Waffeln sind so fluffig, so schokoladig und so unwiderstehlich, dass man sie eigentlich zu jeder Tageszeit genießen möchte. Sie vereinen alles, was wir lieben: knusprige Waffeln, die perfekte Mischung aus Schokolade und Banane und ein unwiderstehlicher Hauch von Zimt. Egal, ob du dich selbst verwöhnen oder deine Liebsten überraschen möchtest – mit diesem Rezept werdet ihr nie wieder „normale“ Waffeln essen wollen.

Rezept für Nutella-Bananen-Waffeln: süß und köstlich

Während du den Waffelteig für die Nutella-Bananen-Waffeln vorbereitest, kannst du bereits das Waffeleisen 🛒 vorheizen. Vermische für den Teig Mehl, Zucker und Backpulver in einer Schüssel. Im Anschluss kannst du die Milch langsam erwärmen und die Nutella sowie Butter einrühren, bis beides geschmolzen ist. Nun vermengst du die Mehl-Mischung mit der Nutella-Butter-Milch und dem Ei zu einem gleichmäßigen Teig. Schäle und schneide die Bananen in Scheiben und hebe die Hälfte davon unter den Waffelteig.

Fette das Waffeleisen mit etwas Öl ein, bevor du jeweils einen Klecks des Nutella-Bananen-Waffelteigs in die Mulden gibst. Schließe das Waffeleisen und backe die Waffeln für einige Minuten, sodass sie außen knusprig und innen immer noch fluffig sind. Lass die Waffeln auf einem Gitter abkühlen. Wiederhole den Vorgang. Sobald die Waffeln fertig gebacken sind, kannst du sie servieren. Garniere sie mit weiteren Bananenscheiben, träufle etwas weißes Mandelmus drüber und bestreue alles mit ein bisschen Zimt.

Du liebst süßes Frühstück? Dann sind auch diese Apfel-Müsli-Waffeln mit Zimt oder unsere Fantakuchen-Waffeln etwas für dich. Wenn du Fan von herzhaften und süßen Kombinationen bist, solltest du mal unser Rezept für Waffeln Hawaii probieren.

Nutella-Bananen-Waffeln Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Waffeleisen Zutaten 1x 2x 3x 190 g Mehl

3 EL Zucker

1 EL Backpulver

2 Bananen

300 ml Milch

120 g Nutella

2 EL Butter

1 Ei

Etwas Öl zum Einfetten des Waffeleisens

4 EL Mandelmus weiß (optional)

Etwas Zimt zum Bestäuben (optional) Zubereitung Heize das Waffeleisen vor. Vermische Mehl, Zucker und Backpulver in einer großen Schüssel. Schäle und schneide die Bananen in kleine Scheiben.

Erwärme in einem kleinen Topf Milch, rühre Nutella und Butter ein, bis beides geschmolzen ist. Gib die Milch-Nutella-Butter-Mischung sowie das Ei zu den trockenen Zutaten und vermenge alles zu einem glatten Teig. Hebe dann die Hälfte der Bananenstücke vorsichtig unter.

Fette das Innere des Waffeleisens ein, gib jeweils einen Klecks des Nutella-Bananen-Waffelteigs in die Mulden, schließe das Waffeleisen und backe die Waffeln für einige Minuten, sodass sie außen leicht knusprig und innen fluffig sind. Lass die Nutella-Bananen-Waffeln auf einem Gitter auskühlen.

Serviere die Waffeln mit Bananenscheiben, träufle optional etwas weißes Mandelmus darüber und bestreue das Ganze mit Zimt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.