Nutella-Latte: Diesen Kaffee werden Naschkatzen lieben

Du liebst den berühmten Brotaufstrich „Nutella“ und kannst einfach nicht genug davon bekommen? Dann haben wir genau das richtige Rezept für dich. Mit diesem Nutella-Latte kannst du die Nuss-Nougat-Creme nämlich ab sofort auch trinken. Besser kann der Tag nicht starten.

So machst du Nutella-Latte

Für alle, die es lieben, morgens süß in den Tag zu starten haben wir eine gute Nachricht. Nutella kannst du jetzt auch trinken. Zusammen mit einem starken Espresso wird aus dem Brotaufstrich ein süßer Nutella-Latte, der dich einerseits wach macht und andererseits mit leckeren Aromen verwöhnt.

Zubereitet ist diese Kaffee-Latte-Kreation in zehn Minuten. Das Beste: Du musst dafür nicht in ein angesagtes Café gehen und viel Geld für das Getränk hinblättern, sondern kannst ihn dir günstig in der eigenen Küche auch ohne Profi-Kaffeemaschine zubereiten. Klingt gut? Dann lass uns starten und einen Nutella-Latte machen.

Für einen Nutella-Latte brauchst du zunächst einmal Nutella. Als Fan des Nuss-Nougat-Aufstrichs hast du bestimmt ein großes Glas davon im Haus. Dann fehlen noch Milch, Kaffee (oder in dem Fall Espressopulver), etwas Schokoladenpulver und wenn du es extravagant magst, noch Schlagsahne.

Beginne damit, dir einen starken Espresso zu kochen und einen Teelöffel Nutella in ein hitzebeständiges Glas zu füllen. Gieße den heißen Kaffee dazu und rühre gut um, bis sich die Nuss-Nougat-Creme aufgelöst hat. Dann erhitzt du die Milch in einem kleinen Topf, bis sie anfängt zu simmern, aber noch nicht kocht. Schäume die heiße Milch zu einem lockeren, cremigen Schaum auf und gieße ihn in das Glas. Nun noch Kakaopulver drüberstreuen und schon kannst du deinen Nutella-Latte genießen.

Magst du es etwas luxuriöser, kannst du dem Kaffee noch eine Sahnehaube verpassen und sie mit Kakaopulver bestäuben.

Wer morgens keine Lust auf einfachen Filterkaffee hat, der findet bei Leckerschmecker Rezept für leckere Kaffeespezialitäten wie aus dem Caféhaus. Starte auch mal mit einem Pistazien-Latte, einem Eierlikör-Macchiato oder einem Hibiskus-Latte in den Tag.