Knackiges Obst und Gemüse ist nicht nur leckerer, sondern auch gesünder. In diesem Ratgeber erklären wir dir, wie du dein Obst und Gemüse richtig lagern kannst und so die Haltbarkeit optimal verlängerst.

Obst und Gemüse richtig lagern: nützliche Tipps und Tricks

Obst und Gemüse sind gesund, so viel ist klar. Aber wusstest du auch, dass der Nährstoffgehalt abnimmt, je älter und matschiger die Früchte werden? Das solltest du verhindern! Hier erklären wir dir, worauf du achten musst, um dein Obst und Gemüse richtig zu lagern.

Abstand

Einige Obst- und Gemüsesorten sondern das Reifegas Ethylen ab. Dieses führt dazu, dass empfindliche Sorten schneller reifen und faul werden. Daher solltest du bestimmte Früchte mit Abstand zu anderen lagern. Du kannst beispielsweise deine Äpfel, die viel Reifegas absondern, auf dem Tisch in einer dekorativen Schale aufbewahren und Bananen, die dem gegenüber empfindlich sind, auf dem Kühlschrank oder der Anrichte. Viele heimische Obst- und Gemüsesorten wie Birnen oder Karotten kannst du getrennt von den anderen im Keller unterbringen, am besten luftig in Säcken aufgehängt.

Das Reifegas Ethylen hat aber nicht nur Nachteile. Hast du dir schon einmal grüne Bananen gekauft und dich dann geärgert, wie lange sie zum Nachreifen brauchen? Lege einfach bewusst einige reife Äpfel oder Birnen neben deine Bananen. Du wirst sehen, sie werden viel schneller reif!

Vorsicht mit Druckstellen

Pass auf, dass du dein Obst und Gemüse nicht zu sehr stapelst. Weichere Früchte oder solche mit dünner Haut können durch Gewicht beschädigt werden. Die Haut von Obst und Gemüse dient, wie bei Menschen auch, als Schutzschicht für äußere Einflüsse. Ist sie beschädigt, können zum Beispiel Schimmelsporen schneller eindringen.

Lüften

Regelmäßiges Lüften der Küche ist nicht nur für das Raumklima angenehm, es trägt auch dazu bei, dass Reifegase verdünnt werden. Dadurch verlangsamst du den Reifeprozess von Obst und Gemüse, die empfindlich auf Ethylen reagieren. Auch Schimmelsporen werden so weggeblasen und setzen sich nicht so einfach auf deinem Obst und Gemüse fest.

Lagerung im Kühlschrank

Fast alle Gemüsesorten sind im Kühlschrank gut aufgehoben. Auch hier solltest du allerdings darauf achten, empfindliche Obst- und Gemüsesorten getrennt voneinander zu lagern, zum Beispiel in Dosen. Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten und Kürbis solltest du lieber außerhalb an einem trockenen, kühlen, dunklen Ort aufbewahren. Abgesehen von Beeren und Weintrauben hat Obst im Kühlschrank grundsätzlich nichts verloren – dort verliert es schnell seinen Geschmack, wird weniger süß und kriegt eine komische Farbe.

Schaue auch, dass du deinen Kühlschrank regelmäßig säuberst und richtig einräumst. Schaue hierfür auch in unseren praktischen Ratgeber, der dir sagt, worauf du hier besonders achten musst.

Bewusstes Einkaufen

Frisches Obst und Gemüse ist lange gelagertem nicht nur geschmacklich überlegen. Es enthält auch mehr Vitamine und Nährstoffe und ist so viel gesünder. Kaufe deshalb nur so viel Obst und Gemüse, wie du innerhalb kurzer Zeit verwenden kannst. Eine Ausnahme hiervon sind Kartoffeln, Zwiebeln und Kürbis, welche sich an einem kühlen, dunklen Ort mit etwas Abstand zueinander lange halten.

Du siehst, es gibt einiges zu beachten, um Obst und Gemüse richtig zu lagern. Dafür wirst du mit leckeren Zutaten belohnt, die sich positiv auf deine Gesundheit auswirken. Und wenn du diese Tricks verinnerlicht hast, fallen sie dir auch ganz leicht. Versprochen!