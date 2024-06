Gegen Lebensmittelverschwendung: So verwendest du Öl von getrockneten Tomaten

Es gibt sie mit Kräutern und ohne, in kleinen oder großen Gläsern: In Öl eingelegte Tomaten findest du mittlerweile in jedem Supermarkt in der Feinkost-Abteilung. Durch das vorherige Trocknen schmecken die Tomaten aromatisch und sehr intensiv. Da greifen wir gerne zu und kochen mit ihnen Nudelgerichte oder essen sie in Salaten. Der Nachteil: Am Ende bleibt ein Glas übrig, in dem zwar keine Tomaten mehr sind, dafür aber einiges an Ölresten. Und nun? Wir verraten, wie du das Öl von getrockneten Tomaten verwenden kannst.

Öl von getrockneten Tomaten verwenden: die besten Tipps

Du hast ein köstliches Gericht gekocht und die getrockneten Tomaten aufgebraucht. Da stehst du nun, mit einem halb leeren Glas Öl in der Hand und weißt nicht weiter. Willst du es wegkippen? Dafür ist es doch wirklich zu schade. Gerade in heutigen Zeiten, wo Öl gefühlt im Wochentakt teurer wird, scheint es einfach nur sinnlos, es zu verschwenden. Glücklicherweise gibt es zahllose Möglichkeiten, das Öl von getrockneten Tomaten zu verwenden! Hier sind unsere Favoriten.

Mayonnaise aus dem Öl von getrockneten Tomaten

Ja, du hast richtig gelesen. Du kannst das Öl von getrockneten Tomaten verwenden, um superleckere Mayonnaise zu machen. Die Herstellung ist ganz einfach.

Zutaten: 100 g Öl, 66 ml Milch (oder Sojamilch), eine Prise Salz, etwas Essig.

Zubereitung: Gib alle Zutaten in ein Glas und püriere die Masse mit einem Pürierstab, bis sie andickt. Schmecke die Mayonnaise mit Essig und Salz ab.

Es hat mehrere Gründe, weshalb wir hier mit Milch arbeiten und nicht, wie üblich, mit Eigelb. Mayo ohne Ei hält sich länger im Kühlschrank und muss nicht direkt verzehrt werden. Zudem reicht die Ölmenge aus einem Glas nicht für ein Eigelb aus. Zu guter Letzt geht es bei einer guten Mayonnaise ja um die Emulsion. Und die funktioniert mit Milch genauso gut, du wirst sehen!

Salat-Dressing

Neben einer leckeren Mayonnaise kannst du das Öl von getrockneten Tomaten ebenfalls verwenden, um ein leckeres Dressing herzustellen. Denn was gibt es Besseres für einen richtig guten Salat, als ein Öl zu verwenden, das bereits einen Geschmack hat? Besonders mediterranen Nudel- oder Blattsalaten steht eine kleine zusätzliche Tomaten-Note sehr gut. Ersetze in deinem liebsten Dressing-Rezept, zum Beispiel für diesen Spaghettisalat, einfach das Olivenöl durch das Einlegeöl.

Hummus

Nicht nur Dressings kannst du perfekt aus den Ölresten zubereiten, auch Hummus ist ideal dafür. Schließlich wird die Kichererbsenpaste erst durch einen ordentlichen Schuss Öl besonders cremig. Und was spricht dagegen, wenn dieses Öl bereits einen Geschmack mitbringt? Besonders das Öl von getrockneten Tomaten passt hervorragend zu dem Dip, denn der intensive Tomatengeschmack verleiht einen extra mediterranen Kick.

Das Öl von getrockneten Tomaten zum Anbraten verwenden

Das Öl von getrockneten Tomaten zu verwenden, heißt nicht, dass du nur kalte Speisen zubereiten kannst. Zum Anbraten von Gemüse, Eiern oder sogar Fleisch eignet es sich ebenso gut. Filtere das Öl vor der Verwendung einmal durch, damit die restlichen Kräuter nicht anbrennen und benutze es, wie du sonst auch Olivenöl verwenden würdest.

Diese Tricks funktionieren übrigens auch mit sämtlichen anderen Ölarten. Probiere so auch das Öl von Artischockenherzen oder die Überbleibsel von eingelegtem Feta. Und nicht nur in Öl Eingelegtes eignet sich zur Weiterverwertung. Wir verraten dir 3 Tipps, um Gurkenwasser zu verwenden!

Lebensmittelrettung leicht gemacht!

Verwendest du das Öl von getrockneten Tomaten, sparst du nicht nur Geld, sondern tust auch etwas gegen Lebensmittelverschwendung. Denn jährlich werden in Deutschland laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rund elf Millionen Tonen Lebensmittel weggeworfen, 59 Prozent davon stammen aus Privathaushalten. Das entspricht 78 kg pro Kopf pro Jahr. Für diese weggeworfenen Lebensmittel werden unnötig Ressourcen, Kosten und Energie aufgebracht. Besonders in Zeiten, wo wir die natürlichen Ressourcen unseres Planeten überziehen, ist das ein großes Problem.

Um ehrlich zu sein, wenn du das Öl von getrockneten Tomaten verwendest, rettest du nicht direkt die Welt. Aber du leistest einen wichtigen Beitrag, nach und nach Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und auch ein kleiner Schritt ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung!