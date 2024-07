Französisches Frühstück mit leckeren Oeufs Cocotte

Wir lieben Eier zum Frühstück! Egal ob gebraten, gerührt oder pochiert: bei keinem Sonntagsbrunch dürfen sie fehlen. Das sehen die Franzosen ähnlich, allerdings werden hier die Eier in kleinen Schälchen gebacken und wie ein herzhafter Dip genossen. Hier kommt das Rezept für die Oeufs Cocotte.

Schlemmen wie in Frankreich mit den Oeufs Cocotte

Bevor wir mit der Zubereitung des leckeren Frühstückklassikers beginnen, müssen wir kurz über den süßen Namen der Eierspeise sprechen. Das „Cocotte“ deutet nicht nur auf die kleinen Schälchen hin, in denen das Ei gebacken wird, es heißt in Frankreich auch „Henne“. Vor allem Kinder verwenden das Wort, was dem Namen nochmal eine besondere Bedeutung gibt.

Das Rezept könnte kaum einfacher sein. Es beginnt allerdings mit den traditionellen Porzellan-Förmchen, die in jeder französischen Küche zu finden sind. Solltest du keines dieser Förmchen zu Hause haben, eignen sich auch kleine Auflaufformen, ofenfeste Tassen oder Silikon-Muffinförmchen.

Bei den Eiern achtet man in Frankreich auf die Qualität. Solltest du (überraschenderweise) keine eigenen Hühner im Garten haben, solltest du beim Kauf auf das Bio-Siegel setzen. Mit einem guten Gewissen schmecken die Oeufs Cocotte gleich doppelt so gut. Dazu kommen frischer Spinat, etwas Crème fraîche und die Toppings deiner Wahl. Wir haben uns für Schnittlauch, Spinat und etwas Schinken entschieden. Aber auch Pilze oder klein geschnittene Paprika passen super zu den Eiern aus dem Ofen.

Die Zutaten werden in den kleinen Förmchen vermischt und das Ei vorsichtig darüber aufgeschlagen. Pass auf, dass das Eigelb ganz bleibt. Dann wandern die Oeufs Cocotte in den vorgeheizten Ofen, aber auch nur ein paar Minuten. Das Eigelb sollte nicht fest werden, nur so kann es später zerlaufen und mit etwas Brot gedippt werden. Apropos Brot: Hier eignet sich ein frisches Baguette oder wer mag, auch ein paar Scheiben Schwarzbrot.

Egal ob für dich alleine, zu zweit oder gleich für mehrere Gäste: Die gebackenen Eier aus dem Ofen schmecken hervorragend, gehen schnell und werden deinen Besuch begeistern. Das war aber noch nicht alles. Du solltest auch unbedingt dieses himmlische Frühstücksrezept probieren: So luftig-leicht schmecken die Wolkeneier. Und mit diesen spanischen Knoblauch-Eiern wird das Frühstück besonders lecker. Und wenn du jeden Tag Eier zum Frühstück essen möchtet, solltest du dich fragen: Wie (un)gesund ist es?