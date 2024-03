Ein einfaches Spiegelei ist schnell zubereitet, doch auf die Dauer etwas langweilig. Um bei deiner Familie zu punkten, muss etwas Neues her. Manchmal reicht aber schon eine kleine Änderung der altbekannten Schritte, wie dieses fluffig-leichte Wolkenei beweist.

Einfaches Rezept für zarte Wolkeneier

Das Frühstück ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Eier sind dabei immer ganz vorne mit dabei. Um aber nicht immer nur Rühr- oder Spiegelei zu essen, kannst du es mal mit Wolkeneiern oder im englischen Cloud Eggs versuchen. Sie sind der neue Stern am Himmel, wenn es um die Zubereitung von Eiern geht, und gar nicht so schwer zu machen, wie du vielleicht denkst.

Die Zubereitung der Wolkeneier ist nämlich so einfach wie genial. Trenne Eiweiß und Eigelb und schlage das Eiweiß in einer Schüssel auf. Drapiere den Eischnee dann in Wolkenform auf einem Backblech. In die Mitte kommt eine kleine Mulde, in die man das Eigelb sanft hineingleiten lässt. Anschließend lässt du die Eier im Ofen zu einer fluffigen Wolke ausbacken.

Platziere das Eier-Wölkchen, wenn du magst, auf einem krossen Toast, vielleicht zusätzlich mit einem Salatblatt oder einer Scheibe Käse darunter, und würze es nach Belieben. Oder iss es einfach pur. So schnell kannst du etwas Altes auf eine ganz neue Weise präsentieren und genießen. Probier es doch gleich mal aus!

Wolkenei Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Ei

10 g geriebener Parmesan Zubereitung Trenne das Ei in Eigelb und Eiweiß auf. Das Eigelb stellst du beiseite, während du das Eiweiß steif schlägst. Beim Schlagen gibst du außerdem den Parmesan hinzu.

Gib den Eischnee auf ein eingefettetes Blech und backe ihn bei 180 °C für drei Minuten. Nach dieser Zeit lässt du das Eigelb auf den Eischnee gleiten und backst alles weitere zwei Minuten bei gleicher Temperatur.

Noch mehr fantastische Frühstücksideen mit Ei findest du hier: