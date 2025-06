Rührei aus dem Ofen: einfach, cremig und überraschend anders

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die uns im Alltag das Leben versüßen. Dieses Ofen-Rührei gehört definitiv dazu. Es vereint all die Vorzüge, die du bei einem klassischen Rührei schätzt: Es ist schnell gemacht, flexibel in der Zubereitung und schmeckt einfach himmlisch. Der Twist? Es wird im Ofen gebacken und bekommt so eine ganz neue, unglaublich cremige Konsistenz. Perfekt für ein gemütliches Frühstück, einen entspannten Brunch oder sogar als leichtes Abendessen.

Ofen-Rührei: traditionelles Gericht, modern interpretiert

Rührei zählt zu den ältesten Gerichten der Welt. Schon im alten Rom sollen Eier mit Milch oder Honig geschlagen und anschließend gegart worden sein. Auch in anderen Kulturen hat das einfache Eiergericht seine Spuren hinterlassen. Ob spanische Tortilla, französische Omelette oder türkisches Menemen – Variationen gibt es viele. Rührei war und ist in vielen Ländern eine beliebte Mahlzeit.

Das Besondere an diesem Rezept ist die Zubereitungsweise: Das Ofen-Rührei hebt sich in Sachen Textur und Geschmack von der traditionellen Zubereitung in der Pfanne ab. Es wird gleichmäßig durchgebacken und kann je nach Vorlieben mit Kräutern, Käse oder Gemüse aufgepeppt werden. Die Konsistenz ist luftig und saftig zugleich – fast wie eine Mischung aus Rührei und Soufflé.

Jetzt kommt der kreative Part: Du kannst dein Ofen-Rührei nach Lust und Laune verfeinern. Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie oder Dill bringen Frische. Geriebener Käse verleiht dem Ganzen eine herzhafte Note. Wer es gerne bunt mag, gibt noch fein geschnittenes, vorgegartes Gemüse wie Paprika, Champignons oder Spinat dazu.

Lust auf Abwechslung auf Frühstückstisch? Probier mediterranes Rührei mit Tomaten und Kräutern, cremiges Rührei mit Hüttenkäse oder die edle Variante mit Krabben – für jeden Geschmack das perfekte Rezept!

Ofen-Rührei Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Öl

5 Eier

25 ml Schlagsahne

Salz

1/2 kleine Zwiebel

1,5 EL Weißweinessig

1,5 EL Wasser

1/2 Prise Zucker

Pfeffer

1 Handvoll Gartenkresse Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und pinsele eine Auflaufform 🛒 mit 1 EL Öl aus.

Verquirle die Eier mit der Sahne und etwas Salz.

Gieße die Ei-Mischung in die Form und lass sie im Ofen für 10 Minuten stocken.

Rühre das Ei mit einem Löffel durch und lass es für weitere 3 Minuten im Ofen backen. Wiederhole den Vorgang noch einmal.

Schäle währenddessen die Zwiebel und schneide sei klein.

Verrühre den Essig mit dem Wasser, Zucker sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack.

Rühre Öl und die Zwiebel unter.

Schneide die Kresse vom Beet.

Beträufele das Rührei aus dem Ofen mit der Vinaigrette und bestreue es mit der Kresse.

