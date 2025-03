So gut schmeckt ein Rührei mit Hüttenkäse

Dieses Frühstücksrezept strotzt nur so vor Proteinen: Ein Rührei mit Hüttenkäse beliefert dich mit jeder Menge Eiweiß und macht dich fit für den Tag. Es lässt sich ganz nach Belieben mit weiteren Zutaten verfeinern, von uns bekommst du aber das Basisrezept. Geht leicht, schmeckt gut und ist in Windeseile fertig. Ideal für den Alltag!

Rezept für Rührei mit Hüttenkäse: die volle Eiweiß-Power

Eier dürfen bei vielen Frühstückern morgens nicht fehlen. Ob hart- und weich gekocht, gerührt oder als Omelett, die Möglichkeiten sind vielfältig und die Kombinationen mit anderen Zutaten zahlreich. Wir haben uns heute für ein Rührei mit Hüttenkäse entschieden. Die Eier peppen wir nicht nur mit dem eiweißreichen Käse auf, sondern auch mit gebratener Zwiebel und gehacktem Schnittlauch.

Es steht dir natürlich frei, das Rührei mit Hüttenkäse um andere Zutaten zu erweitern. Wer beispielsweise gern noch etwas gebratenes Gemüse wie klein geschnittene Paprika oder etwa würziges Fleisch wie Speck oder Chorizo dazu geben möchte, kann das Rezept ohne Probleme dementsprechend anpassen.

Wir starten mit dem Pellen und Hacken einer Zwiebel, die wir anschließend in etwas Butter oder Pflanzenöl anschwitzen. In der Zwischenzeit schlagen wir die Eier in eine Schüssel, geben den Hüttenkäse dazu und verquirlen alles gut. Abgeschmeckt wird mit Salz und Pfeffer.

Die Ei-Käse-Masse kommt nun zu den Zwiebeln in die Pfanne. Dort lassen wir sie etwas stocken und hacken währenddessen ein wenig Schnittlauch. Sobald Eier beginnen zu stocken, rühren wir sie immer wieder um, bis das Rührei mit Hüttenkäse die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Vor dem Servieren heben wir noch Schnittlauch unter, dann darf gegessen werden.

Wer Rührei mag, wird auch unser Pesto-Rührei oder unser Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten lieben. Oder wie wäre es mit einem französischen Rührei? Das schmeckt aufgrund einer ganz besonderes Zubereitungsart extra cremig. Weitere Ideen bekommst du von unserem Koch-Bot!