Dein Morgen braucht mehr Geschmack? Probier Pesto-Rührei

Warum immer nur klassisches Rührei, wenn du es mit nur einer zusätzlichen Zutat aufpeppen kannst? Dieses Pesto-Rührei vereint cremige Konsistenz mit der würzigen Frische eines guten Pestos – und bringt damit ein bisschen Dolce Vita auf deinen Teller. Ein schneller, aber raffinierter Genuss, der dein Frühstück auf das nächste Level hebt.

So geht würziges Frühstück: Pesto-Rührei in 10 Minuten

Dieses Pesto-Rührei ist das ideale Frühstück für alle Langschläfer, Morgenmuffel und Schleckermäulchen, denn es geht schnell und schmeckt gut. Dank des Fertigpestos, das wir für dieses Rezept verwenden, ist das Pesto-Rührei in wenigen Minuten fertig.

Schäle eine Schalotte und würfle sie fein. Danach verquirlst du die Eier mit etwas Pesto in einer Schüssel. Erhitze anschließend Öl in einer Pfanne 🛒 und schwitze die Schalotten darin glasig an. Gib die Pesto-Ei-Mischung dazu und brate das Rührei fertig. Zum Schluss kannst du noch mit Pfeffer und Salz abschmecken – servierbereit ist das herzhafte Frühstück!

Perfekte Eier zu zaubern, ist kein Hexenwerk: Mit diesen Tipps gelingen Rührei, Spiegelei und Co. immer perfekt!

Fertigpesto ist natürlich praktisch. Selbst gemacht schmeckt’s aber in vielen Fällen dann doch noch ein wenig besser. Falls du also etwas mehr Zeit am Morgen hast, lade ich dich ein, das Pesto für dein Rührei einfach kurzerhand selbst zu machen. Alles, was du brauchst, sind ein Bund frisches Basilikum, Parmesan, Pinienkerne, etwas Knoblauch, Olivenöl sowie eine Prise Salz. Einfach alle Zutaten in einen Mixer geben (oder mit dem Mörser zerstoßen) und zu einer cremigen Masse verarbeiten – fertig ist dein hausgemachtes Pesto! Falls du eine nussfreie Variante möchtest, kannst du die Pinienkerne durch Sonnenblumenkerne ersetzen oder sie einfach weglassen.

Und was esse ich zum Pesto-Rührei? Keine Sorge, auch hier haben wir ein paar Ideen parat. Ob Baguette, Sauerteigbrot oder Vollkornbrötchen – frisches Brot ist eine perfekte Ergänzung. Noch ein wenig Butter drauf oder ein paar Scheiben Avocado und du hast ein Power-Frühstück. Ein paar Kirschtomaten passen ebenfalls gut dazu. Wenn du Lust auf ein richtig deftiges Frühstück hast, kannst du ein paar Bratkartoffeln dazu machen.

Pesto-Rührei Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Schalotte

3 Eier

2 TL Pesto

1 EL Öl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Schalotte und würfle sie fein. Verquirle die Eier in einer Schüssel mit Pesto.

Erhitze Öl in einer Pfanne. Dünste die Schalotten kurz darin glasig an. Gib die Pesto-Ei-Mischung dazu und brate das Rührei solange, bis es noch leicht feucht ist und glänzt.

Serviere es auf einem Teller und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

