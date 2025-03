Deftig, schnell und einfach gut: Ofen-Spaghetti mit Würstchen

Es gibt Gerichte, die schmecken nach Kindheit, nach gemütlichen Abenden mit der Familie oder nach unkomplizierten Lieblingsessen, die immer gelingen. Ofen-Spaghetti mit Würstchen gehören genau in diese Kategorie. Denn mit einer würzigen Kombi aus Tomatensoße und Wurst kann man einfach nichts falsch machen. Und das Beste: Du sparst Abwasch. Gleich nachkochen!

Deshalb sind Ofen-Spaghetti mit Würstchen das perfekte Weeknight-Dinner

Ofen-Spaghetti mit Würstchen sind ein einfaches Ofengericht, für das du nur eine Auflaufform brauchst. So sparst du Abwasch, Zeit und Muße – besonders toll ist das nach einem langen Arbeitstag. Gleichzeitig werden Spaghetti in der Röhre unvergleichlich knusprig.

Die Zubereitung könnte kaum einfacher sein: Schneide zunächst die Würstchen in Scheiben und brate sie direkt in einer Auflaufform mit etwas Öl an. Das geht am besten auf einem Gasherd. Schaue ansonsten, dass du eine Auflaufform besitzt, die elektro- oder induktionsgeeignet 🛒 ist. Alternativ kannst du aber auch eine Pfanne verwenden. Dazu kommen gehackte Zwiebeln und Knoblauch, die kurz mitgeschmort werden. Abgelöscht wird das Ganze mit gehackten Tomaten, Brühe und etwas Sahne – das sorgt für eine besonders cremige Konsistenz. Lege die rohen Spaghetti direkt in die Sauce. Dabei ist wichtig, dass sie gut mit Flüssigkeit bedeckt sind, damit sie gleichmäßig garen.

Und schon wandert das Ganze in den Ofen. Etwa eine halbe Stunde lang schmort das Gericht dort vor sich hin. Rühre dabei immer mal wieder um, damit nichts ansetzt. Sollten dir deine Ofen-Spaghetti mit Würstchen zu trocken erscheinen, gib einen Schluck Brühe hinzu. Sind die Spaghetti al dente, ist das Gericht fertig. Bestreue es mit etwas Käse, wenn du magst oder garniere es mit frischen Kräutern. Fertig ist ein schnelles, einfaches Nudelgericht für die ganze Familie!

Ofennudeln sind eine wahre Offenbarung – oder sollten wir sagen Ofenbarung? Spaß beiseite, wenn du Lust hast, mehr Rezepte auszuprobieren, dann mache doch mal die viralen Feta-Pasta oder Ofen-Nudeln mit Mozzarella. Auch lecker sind Ofen-Spaghetti mit Spinat und Feta.

Ofen-Spaghetti mit Würstchen Nele 4 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Würstchen z.B. grobe Bratwurst

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

1 Dose stückige Tomaten 400 g

500 ml Brühe

100 ml Sahne

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

300 g Spaghetti

100 g geriebener Käse optional

etwas frische Kräuter z. B. Petersilie oder Basilikum Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide die Würstchen in Scheiben. Schäle und hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Auflaufform oder Pfanne auf dem Herd. Brate die Würstchenscheiben darin für 2–3 Minuten an, bis sie leicht gebräunt sind. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch dazu und brate sie kurz mit, bis sie duften.

Gieße die stückigen Tomaten, die Brühe und die Sahne dazu. Würze mit Paprikapulver, Oregano, Salz und Pfeffer. Rühre alles gut um.

Lege die rohen Spaghetti direkt in die Sauce und drücke sie leicht hinein, damit sie von Flüssigkeit bedeckt sind. Falls nötig, füge noch etwas Wasser hinzu.

Schiebe die Form in den Ofen und backe das Gericht für etwa 30 Minuten. Rühre alle 10 Minuten um, damit die Spaghetti gleichmäßig garen. Falls die Flüssigkeit zu stark reduziert ist, gib noch einen Schluck Wasser oder Brühe dazu.

Streue optional den geriebenen Käse über die Ofenspaghetti mit Würstchen und backe sie weitere 5 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht goldbraun ist. Nimm die Form aus dem Ofen und bestreue das Gericht mit frischen Kräutern.

