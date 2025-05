Gemüseglück aus dem Ofen: Fenchel mit Tomaten und Feta ist unsere Lieblingskombi

Fenchel schmeckt, meiner Meinung nach, auf zwei Arten: roh oder im Ofen gebacken. Ganz esonders lecker finde ich Ofenfenchel mit Tomaten und Feta. Dieses Gericht wandert in Windeseile in den Ofen und verwandelt sich dort zu einem süßlich-gerösteten Zusammenspiel mediterraner Aromen, von denen ich kaum genug kriegen kann. Hier ist das Rezept.

Ofenfenchel mit Tomaten und Feta: aromatisch, einfach, genial

Ich liebe Gemüse. Ich liebe es so sehr, dass ich mich selbst und meinen Hunger manchmal maßlos überschätze. Als ich also vor einer Weile im Biomarkt zwei große, reduzierte Tüten ergatterte, in denen mehrere Köpfe Fenchel und Kirschtomaten darauf warteten, schnell verarbeitet zu werden, hielt ich das erst für eine gute Idee. Bis mir dann zu Hause zwei Dinge klar wurden: Ich kochte für mich alleine und würde nicht in der Lage sein, einen Eimer Fenchelsalat zu essen.

Was sollte ich also stattdessen machen? Da ich gleichzeitig auch noch faul war, schnitt ich erstmal alles klein und legte den Fenchel zusammen mit den halbierten Tomaten in eine Auflaufform. Ein guter Anfang. Und nun? Ich kramte mich durch meine Speisekammer und den Kühlschrank und förderte eine rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und eine Bio-Zitrone zum Vorschein. Dazu gesellte sich ein Stück Feta, Chiliflocken und Rosmarin aus dem Garten. Da könnte doch ein Schuh draus werden, dachte ich, übergoss alles mit Olivenöl, salzte, pfefferte und schob die Form in den Ofen.

Während das Gemüse friedlich vor sich hin schmurgelte, kochte ich rasch ein wenig Reis – gelobt sein mein Reiskocher – und freute mich wenig später über eine dampfende Portion Ofenfenchel mit Tomaten und Feta. Und da ich viel zu viel davon gekocht hatte, freute ich mich abends gleich noch mal darüber.

Seit diesem Tag ist Ofenfenchel mit Tomaten und Feta fest in meinem Repertoire der einfachen Feierabend- oder Mittagessen verankert. Auch zum Mitnehmen und Wiederaufwärmen am nächsten Tag ist das Gericht perfekt geeignet. Ein Tipp: Sind deine Fenchelknollen schon etwas älter, schneide sie gegen die Fasern ganz dünn. Dann wird es kein Problem sein, sie zu kauen!

Ofenfenchel mit Tomaten und Feta Nele 1 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Fenchelknollen ca. 1,2 kg

500 g Kirschtomaten

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1/2 Bio-Zitrone

2 Rosmarinzweige

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

150 g Feta vegetarisch Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche das Gemüse. Entferne den Strunk der Fenchelknollen und schneide sie in dünne Streifen. Halbiere die Kirschtomaten. Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides in feine Streifen. Schneide die Zitrone in Scheiben.

Mische das Gemüse in einer Auflaufform 🛒 mit Rosmarin und Olivenöl und würde es mit Salz und Pfeffer.

Lege die Zitronenscheiben oben drauf und brösele den Feta darüber.

Backe das Gemüse, bis der Fenchel weich und die Tomaten regelrecht geschmolzen sind. Mische das Ganze zwischendurch ab und zu durch.

Serviere den Ofenfenchel mit Reis und streue optional frische Kräuter darüber.

