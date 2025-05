Ofenkartoffeln mit Spargel: perfekt für den Feierabend

Ofenkartoffeln mit Spargel verbinden zwei beliebte Zutaten zu einem herrlichen Gericht, das sowohl einfach zuzubereiten als auch unglaublich lecker ist. Und das Beste: den Großteil der Arbeit erledigt der Ofen. Perfekt, wenn du nach einem langen Tag nicht viel Lust zum Kochen hast, aber dennoch etwas Leckeres genießen möchtest.

Ofenkartoffeln mit Spargel: einfaches Rezept

In Deutschland gilt der Spargel als „königliches Gemüse“ und wird seit dem 16. Jahrhundert angebaut. Die erste dokumentierte Spargelernte fand 1565 in Stuttgart statt. Seitdem hat sich der Spargelkonsum zu einem wichtigen kulturellen Phänomen entwickelt. Dabei ist hierzulande der weiße Spargel die beliebtere Variante, während in anderen Ländern vor allem der grüne Spargel bekannt ist.

Für die Ofenkartoffeln mit Spargel verwenden wir grünen Spargel. Er passt mit seinem etwas kräftigeren Geschmack herrlich zu den Kartoffeln. Aber auch weißer Spargel eignet sich sehr gut für das Rezept.

Die einfache Zubereitung überzeugt ebenso. Wasche die Kartoffeln, bürste sie ab und lass sie trocknen. Halbiere sie dann, mische sie mit Öl, Salz und Pfeffer und verteile sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech. Backe sie im Ofen für etwa 25 Minuten.

Die Zeit kannst du nutzen, um das untere Drittel des Spargels zu schälen und die Enden abzuschneiden. Mische den Spargel dann mit Öl, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker. Verteile die Stangen dann zwischen den Kartoffeln und lass alles weitere 10 Minuten im Ofen garen. Das war es auch schon. Danach brauchst du die Ofenkartoffeln mit Spargel nur noch zu genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein Dip aus Frischkäse und Joghurt schmeckt richtig lecker dazu, aber auch eine Zitronen-Butter-Soße oder eine klassische Hollandaise. Jede Variante verleiht dem Gericht eine neue Geschmacksnote.

Bei Leckerschmecker haben wir noch mehr leckere Spargelrezepte für dich. Der Frühlingseintopf mit Spargel wärmt dich an verregneten Frühlingstagen auf. Parmesan-Spargel aus dem Ofen mit cremiger Soße und der Ofenspargel mit Lachs sind einfache Gerichte, die sich wunderbar für den Feierabend eignen.

Ofenkartoffeln mit Spargel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Drillinge

3 TL Öl

Salz und Pfeffer

500 g grüner Spargel

1 Prise Zucker

1 Handvoll Frühlingszwiebeln gehackt Zubereitung Wasche die Kartoffeln, bürste sie ab und lass sie trocknen. Halbiere die Kartoffeln danach.

Vermische sie in einer Schüssel mit 2 TL Öl sowie Salz und Pfeffer. Gib sie dann auf ein mit einer Backmatte 🛒 belegtes Blech.

Gare die Kartoffeln im Ofen bei 220 °C Ober-/Unterhitze für 25 Minuten.

Schäle das untere Drittel vom Spargel und schneide holzige Enden ab. Halbiere die Stangen und mische sie mit 1 TL Öl, Salz und 1 Prise Zucker. Verteile die Stangen zwischen den Kartoffeln und gare alles weitere 10 Minuten.

Serviere die Ofenkartoffeln mit Spargel mit gehackten Frühlingszwiebeln und einem frischen Dip oder einer Soße deiner Wahl.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.