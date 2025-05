Einfache Frühlingsküche: Wir servieren Ofenspargel mit Lachs

Wir befinden uns mitten in der Spargelsaison und sind immer auf der Suche nach neuen Rezepten für die grünen und weißen Stangen. Heute bereiten wir Ofenspargel mit Lachs zu. Das Rezept ist einfach, schnell zubereitet und trotzdem raffiniert. Und passt außerdem perfekt in die Frühlingszeit.

Ofenspargel mit Lachs: einfach zubereitet

Spargel gilt seit der Antike als edles Gemüse und wurde ursprünglich als Heilpflanze genutzt. In Europa etablierte sich Spargel im 17. Jahrhundert als Delikatesse an den Fürstenhöfen. In Deutschland hat das Gemüse heute sogar seinen festen Platz in der Kultur: Ganze Regionen feiern die Spargelsaison mit Märkten und Festen.

Die zweite Zutat, der Lachs, ist einer der beliebtesten Fische. Er wird gern geräuchert, gebeizt oder gebraten gegessen und gilt mit seinem milden, aber charakteristischen Geschmack als vielseitiger Fisch.

Für das Gericht brauchst du entweder frischen grünen oder weißen Spargel, je nach Vorliebe. Grüner Spargel bringt eine leichte Bitterkeit und mehr Biss mit, weißer Spargel schmeckt milder und weicher. Wir verwenden für den Ofenspargel mit Lachs weißen Spargel.

Hinzu kommen Lachsfilets ohne Haut, rote Zwiebel, Butter, Zitrone, Limette und Orange für eine feine Marinade. Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer für Würze. Wer mag, ergänzt frische Kräuter wie Dill oder Schnittlauch.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Alles kommt zusammen auf ein Backblech und wird im Ofen gegart. Einfacher geht es nun wirklich nicht. Deshalb eignet sich das Gericht hervorragend, wenn du Gäste einlädst oder keine Lust auf stundenlanges Kochen nach dem Feierabend hast. Serviere dazu einen leichten Kartoffelsalat oder etwas Baguette zum Dippen des Bratensafts.

Wenn du von Spargel nicht genug bekommen kannst, schaue dir auch die Rezepte für Spargel-Ziegenkäse-Frittata und Spargel-Mascarpone-Gratin an. Ein schnelles Gericht zum Feierabend oder Lunch ist auch die Spargel Carbonara.

Ofenspargel mit Lachs Anke 4.41 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg weißer Spargel

Salz

Cayennepfeffer nach Belieben

75 g Butter weich

1 Bio-Limette

1 Bio-Zitrone

1 Bio-Orange

75 ml Orangensaft

2 EL Agavensirup

1/2 kleine rote Zwiebel

Pfeffer frisch gemahlen

2 Stiele Dill

4 Lachsfilets à 150 g Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle den Spargel und schneide holzige Enden ab. Verteile die Stangen dann auf einem Backblech. Bestreue sie mit etwas Salz und Cayennepfeffer.

Schiebe sie zum Vorgaren dann für 15 Minuten in den Ofen.

Reibe 🛒 in der Zwischenzeit die Schale von Limette, Zitrone und Orange ab und presse die Orange aus. Verrühre die weiche Butter mit den Schalenabrieben und 75 ml Orangensaft sowie dem Agavensirup.

Schäle die Zwiebel und würfele sie.

Hole da Blech aus dem Ofen, wende den Spargel einmal und lege den Lachs obendrauf. Bestreue die Lachsfilets mit frisch gemahlenem Pfeffer und gieße zum Schluss die Butter drüber.

Schiebe den Ofenspargel mit Lachs für weitere 10 Minuten in den Ofen.

Bestreue ihn vor dem Servieren mit frischem Dill.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.