Diese Ofentomaten zergehen auf der Zunge

Magst du Tomaten? Ich auch! Am liebsten aus dem Ofen und so gar, dass sie zuckersüß schmecken und regelrecht im Mund dahinschmelzen. Wie das geht? Unfassbar einfach! Alles, was du für leckere Ofentomaten brauchst, sind natürlich Tomaten, eine Handvoll Gewürze, Salz und Olivenöl. Fertig ist der Genuss!

Ofentomaten: schnell zubereitet, noch schneller verputzt

Ich liebe Ofentomaten! In meiner alten WG waren sie ein Klassiker zum späten, ausgedehnten Frühstück. Einfach in den Ofen geschoben und kurz schmoren gelassen, waren sie fertig, sobald der Rest des Frühstücks auf dem Tisch stand. Mit etwas knusprigem Brot ein Gedicht!

Die Zubereitung von Ofentomaten ist verführerisch einfach und somit zu jeder Tageszeit zu bewältigen. Halbiere einige Kirschtomaten, breite sie auf einem Blech aus und begieße sie großzügig mit Olivenöl. Dazu kommen frische Kräuter wie Oregano, Thymian oder Rosmarin und, wenn du magst, ein oder zwei Knoblauchzehen. Salz drauf und ab in den Ofen! Kurze Zeit später sind die Tomaten regelrecht geschmolzen, leicht karamellisiert und verströmen einen fruchtigen Duft.

Fertige Ofentomaten sind in der Küche vielseitig einsetzbar. Sie schmecken als fruchtige Beilage, als Basis für eine besonders aromatische Tomatensuppe oder zu einer schnellen Portion Pasta.

Machst du aus ihnen eine Tomatensuppe, schwitze ein paar Zwiebelwürfel an, gib die Tomaten und den Knoblauch hinzu und püriere das Ganze fein. Du wirst sehen, die Röstaromen der gebackenen Tomaten geben deiner Suppe eine herrliche geschmackliche Tiefe. Also mach den Ofen an und verwöhne dich mit süßen Tomaten!

Tomaten sind ein wahrer Allrounder und schmecken zu fast allem. Ob ganz klassisch als Tomatensoße zu Nudeln, als Tomatensuppe mit Grilled Cheese Sandwiches oder gebacken als Tomaten-Ziegenkäsetartes – die rote Frucht enttäuscht nie.