Backe mit uns bunte Kekse für die Olympischen Spiele

Heute gehen sie los – die Olympischen Sommerspiele in Paris. Sie sind das wohl wichtigste Ereignis in der Sportwelt und finden alle vier Jahre statt. Um so richtig in Stimmung zu kommen, backen wir heute süße Olympiade-Kekse, die die fünf olympischen Ringe symbolisieren sollen.

Eine süße Herausforderung: Wir backen Olympiade-Kekse

Die ersten Olympischen Spiele fanden im antiken Griechenland in Olympia statt, wahrscheinlich im Jahr 776 v. Chr. Sie wurden alle vier Jahre zu Ehren des Gottes Zeus abgehalten. Die modernen Olympischen Spiele wurden 1896 in Athen, Griechenland, dank der Bemühungen von Pierre de Coubertin wiederbelebt. An den Spielen nahmen 241 Athleten aus 14 Nationen in 43 Wettbewerben teil.

Das Motto der Spiele lautet „citius, altius, fortius“ (schneller, höher, weiter). Ihr Symbol sind fünf ineinandergreifende Ringe in den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot. Diese repräsentieren die fünf Kontinente und die Vereinigung der Athleten aus der ganzen Welt.

Da wir es kaum erwarten können, die Athleten bei den Wettkämpfen Seite an Seite antreten zu sehen, backen wir uns heute ein paar Kekse in Form der olympischen Ringe. Dafür rühren wir uns einen einfachen Teig aus Mehl, Butter, Zucker und Ei an. Diesen rollen wir aus und stechen mithilfe von zwei unterschiedlich großen Gläsern Ringe aus. Nach dem Backen verzieren wir die Kekse dann in den fünf unterschiedlichen Farben, die wir vorher aus Zuckerguss und Lebensmittelfarbe anrühren.

Olympiade-Kekse: olympische Ringe zum Naschen Der süßeste Weg, die Olympischen Spiele zu feiern: Wir backen bunte Olympiade-Kekse in den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot.

Die süßen Ringe-Kekse sind perfekt, um uns auf das Großereignis einzustimmen. Viel Spaß beim Nachbacken!

