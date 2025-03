Verfeinere dein Omelett mit einer Zutat, die es nur im Frühling gibt

Gehörst du zu denjenigen, die bei einem Frühstück auf Eier nur ungern verzichten? Dann haben wir eine Idee für dich: Wie wäre es, passend zum Frühling, mit einem Omelett mit Bärlauch und Tomaten? Das gelingt mit wenigen Zutaten und ohne großen Aufwand. Und wer mag, kann es nach Lust und Laune verfeinern.

Rezept für Omelett mit Bärlauch und Tomaten: Frühlingsbote

Eier gehören für viele zu einem leckeren Frühstück einfach dazu. Kein Wunder, denn sie schmecken nicht nur, sondern enthalten auch gesunde Inhaltsstoffe. Neben hochwertigem Protein sind das unter anderem ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe und die Vitamine A, D und B-Vitamine. Beim nächsten gemütlichen Frühstück darf es deshalb gern ein Omelett mit Bärlauch und Tomaten sein.

Alles, was wir dafür brauchen, sind neben Eiern, Tomaten und Bärlauch lediglich etwas Milch, Salz und Pfeffer sowie Butter für die Pfanne. Und schon geht’s los: Wir waschen zunächst den Bärlauch, schütteln ihn trocken und hacken oder rupfen ihn anschließend klein. Auch die Tomaten waschen und zerkleinern wir. Im nächsten Schritt verquirlen wir die Eier mit der Milch und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Dann rühren wir den Bärlauch und die Tomaten ein.

Um das Omelett mit Bärlauch und Tomaten zu braten, zerlassen wir nun etwas Butter in einer Pfanne und gießen die Hälfte der Eiermasse hinein. Anders als bei einem Rührei beginnen wir aber nicht, die Eier zu verrühren, sobald sie stocken, sondern lassen sie im Ganzen in der Pfanne. Erst, wenn das Omelett durchgebacken ist, klappen wir es zusammen und servieren es, natürlich noch warm.

Manchmal verfeinern wir das Omelett mit Bärlauch und Tomaten noch mit weiteren Zutaten. Das können Speckwürfel oder mehr klein geschnittenes Gemüse wie Paprika oder Zucchini sein. Wer Käse mag, kann geriebenen Parmesan oder eine andere Sorte in die Eier rühren, bevor sie in die Pfanne gegossen werden. Erlaubt ist, was schmeckt!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Möchtest du mehr Ei-Rezepte fürs nächste Frühstück sammeln, solltest du dir unser Omelett vom Blech oder unser Frühlingszwiebel-Omelett merken. Aber auch ein französisches Käse-Omelett ist eine Kostprobe wert.