Eier: Dieses französische Käse-Omelett gehört zum Frühstück einfach dazu

Ein gutes Frühstück wird durch ein leckeres Eier-Gericht einfach besser. Und was könnte dafür besser geeignet sein als ein französisches Käse-Omelett? Nicht viel, das kann ich dir verraten. Ein zartes, aromatisches Omelett ist perfekt, um gut genährt und glücklich in den Tag zu starten. Wir zeigen dir heute, wie du die Eierspeise so zubereiten kannst, wie sie in Frankreich serviert wird.

Französisches Käse-Omelett: So einfach geht’s wirklich!

Ein Omelett ist eine französische Eierspeise, die weltweit sehr beliebt ist. Sie besteht aus einer schlichten Grundmasse aus Ei, dem ab und zu Sahne oder Milch hinzugegeben werden, um den Geschmack etwas vollmundiger zu machen. Die Zubereitung ist einfach: Alles, was du brauchst, sind Eier, Salz und Pfeffer. Diese musst du gut verquirlen, damit keine Eiweiß-Fäden verbleiben. Die Masse wird in etwas zerlassener Butter gestockt und dann drei Mal gefaltet. Dabei darf das Äußere keine Farbe nehmen und das Innere bleibt cremig. Wir geben noch etwas Käse hinzu, um ein französisches Käse-Omelett zu schaffen.

Welchen Käse du für die Füllung deines französischen Käse-Omeletts verwendest, ist im Grunde dir überlassen. Wir finden aber, dass ein würziger Käse besonders gut schmeckt. Verwende zum Beispiel einen Bergkäse oder würzigen Gouda, dann wird dein Omelett besonders geschmacksintensiv.

Die Falttechnik für ein französisches Käse-Omelett braucht etwas Übung, aber wenn du den Kniff raus hast, ist es eigentlich ganz leicht. Wichtig ist, dass die Eimasse fast komplett gestockt ist. Dann streust du etwas Käse darüber und lässt den Ei-Fladen nach vorne an den Rand der Pfanne gleiten. Dort schlägst du das erste Drittel um, schiebst das Omelett etwas weiter nach vorne und schlägst auch das nächste um. Nimm das Ei direkt aus der Pfanne. Das Innere ist nun noch leicht cremig und harmoniert perfekt mit dem geschmolzenen Käse. Mmh, ist das lecker!

Ein Omelett ist eine perfekte Basis, um dein Frühstück ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Lass dich von den kreativen Omelett-Rezepten aus dem Video oben inspirieren. Probiere auch das asiatische Omelette mit Hackfleisch oder ein proteinreiches Omelett mit Pilzen.