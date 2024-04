Onsen-Eier: Entdecke die Garmethode aus Japan

Japan ist nicht nur bekannt für innovative Entwicklungen, sondern auch für einzigartige, kulinarische Kreationen. Vorhang auf für Onsen-Eier oder auch Onsen-Tamago, 60-Minuten-Ei bzw. Stundenei. Die japanische Garmethode gilt als die beste Art und Weise, ein Ei zu garen, denn sie zaubert ein perfektes Eigelb.

Onsen-Eier: faszinierende, japanische Garmethode

Der Name Onsen-Ei geht auf Japans heiße Quellen, die sogenannten Onsen, zurück. Es ist üblich, Eier und Gemüse in den Thermalquellen zu garen. Das Quellwasser der Onsen-Bäder, das reich an Mineralstoffen ist, verleiht den Eiern eine feine, natürliche Würze, die perfekt mit dem Eigelb harmoniert. Die Zubereitung ist ein wahres Ritual.

Für Onsen-Eier brauchst du im Grunde nur Eier und einen Topf. Der Trick liegt darin, das Wasser für eine Stunde konstant auf der gleichen Temperatur zu halten. Ideal sind 64,5 °C, denn dann wird das Ei perfekt wachsweich mit einem flüssigen Kern gegart. Schon kleine Temperaturabweichungen sorgen für eine andere Beschaffenheit des Eigelbs. Bei 62 °C hat das Eigelb eine eher seidige, fast flüssige Konsistenz. Bei 68 °C ist das Eigelb immer noch wachsweich, hat aber keinen flüssigen Kern mehr. Erhöhst du die Temperatur auf 70 °C, ist das Eigelb komplett gestockt und nicht mehr flüssig.

Der Vorteil der japanischen Garmethode ist, dass das Eigelb sehr langsam gart, während das Eiweiß drumherum gerinnt. Klingt das nicht nach einem perfekten Frühstücksei?

Eier lassen sich unglaublich vielseitig zubereiten. Rührei, hart gekochtes Ei oder Omelett sind nur einige Varianten. Der Frühstücksklassiker schlechthin ist aber wohl Eier Benedict. Auch lecker sind Steamed Eggs, die aus Japans Nachbar China stammen. Noch mehr Abwechslung auf dem Frühstückstisch bringen die 3 fantasievolle Frühstückseier-Ideen aus dem obigen Video.