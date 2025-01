Diese Orangen-Brownies sind einfach unwiderstehlich gut

Brownie sind echte Klassiker der amerikanischen Backkunst. Nur wenige können ihrem schokoladigen Geschmack und dem weichen, saftigen Kern widerstehen. Es gibt sie in zahlreichen Variationen – mit Nüssen, Früchten oder in Verbindung mit Frischkäse. Wer Lust auf eine außergewöhnliche Süßigkeit hast, die fruchtige Leichtigkeit mit einer herrlich schokoladigen Note kombiniert, solltest dieses Rezept für Orangen-Brownies ausprobieren.

Orangen-Brownies: ein Fest für alle Sinne

Brownies gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert. Ihren Ursprung haben sie in den USA, genauer gesagt in Chicago, wo sie 1893 für die Weltausstellung erfunden wurden. Traditionell bestehen sie aus einer einfachen Mischung aus Kakao, Butter, Zucker und Mehl. Heutzutage gibt es viele verschiedene Variationen, wie eben diese Orangen-Brownies.

Die Zutatenliste für die saftigen Gebäcke ist überschaubar. Du benötigst Zartbitterschokolade mit und ohne Orangenaroma, Butter, Zucker, Eier, Mehl und Kakaopulver. Anstelle der Schokolade mit Orangenaroma kannst du auch die Schale einer frischen Orange abreiben und unter den Teig heben oder einen Spritzer Orangenlikör verwenden.

Weshalb Schokolade und Orange so gut zusammenpassen, ist sogar wissenschaftlich erklärbar. Beide Zutaten enthalten chemische Verbindungen, die den Geschmack in Kombination verstärken. Die Bitterkeit der Schokolade wird von der Süße der Orangen ausgeglichen, was zu einem harmonischen Geschmackserlebnis führt.

Mit diesem Rezept kannst du klassische Brownies in einer neuen, fruchtigen Form genießen. Die Zubereitung ist unkompliziert und gelingt auch Backanfängern. Serviere die Orangen-Brownies mit einer Kugel Vanilleeis, etwas frisch geschlagener Sahne oder frischen Orangenstücken und du hast ein Dessert, das Eindruck hinterlässt.

Dich haben die Brownies überzeugt? Dann backe auch gleich noch leckere Rote-Bete-Brownies oder Salted-Caramel-Brownies mit Pekannüssen. Bei Leckerschmecker findest du übrigens auch tolle Ideen, um klassische Brownies noch leckerer zu machen.