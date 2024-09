Hier sind 7 coole Ideen für außergewöhnliche Brownies. So hast du sie bestimmt noch nie gegessen!

Grundrezept für die Brownies

Portionen: 700 g Teig

Zubereitungszeit: 10 Min

Backzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 30 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

Für den Teig (Option 1):

Backmischung für Brownies

3 Eier (Größe M)

50 ml Wasser

100 ml Pflanzenöl

Für den Teig (Option 2, ohne Backmischung):

3 Eier (Größe M)

90 g Zucker

85 g Kakaopulver

215 g Mehl (Type 405)

150 g weiche Butter

1 EL Backpulver

250 ml Milch

So geht es:

Vermische alle Zutaten zu einem cremigen Teig miteinander, egal für welche Option du dich entscheidest. Diesen Brownieteig („Grundteig“) brauchst du für jede der folgenden Varianten.

1. After-Eight-Brownies

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 20 Min

Backzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 40 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

9 Stück After Eight (Minzschokolade)

40 g weiße Kuvertüre

1 TL Minz- oder Waldmeistersirup oder grüne Lebensmittelfarbe

9 Minzblätter

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

1.1 Fülle den Brownieteig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form und drücke dann die Minzschokoladenblättchen in ihn hinein.

Credit: Media Partisans

1.2 Backe den Teig nun für 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze und lasse ihn danach auskühlen.

Credit: Media Partisans

1.3 Erwärme währenddessen die Kuvertüre und mische sie mit dem Sirup bzw. der grünen Lebensmittelfarbe.

Credit: Media Partisans

1.4 Dekoriere die Brownies abschließend mit der grünen Kuvertüre und ein paar frischen Minzblättchen. Ein unglaubliches Geschmackserlebnis!

Credit: Media Partisans

2. Bananen-Pekannuss-Brownies

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 15 Min

Backzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 35 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

1 in Scheiben geschnittene Banane

50 g Pekannüsse

60 ml Karamellsauce

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

2.1 Fülle den Brownieteig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Backform und drücke die Bananenscheiben in ihn hinein.

Credit: Media Partisans

2.2 Backe den Teig anschließend für etwa 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze und lasse ihn auskühlen. Gieße danach die Karamellsauce in einem Streifenmuster über den Teig.

Credit: Media Partisans

2.3 Dekoriere die Brownies zum Abschluss den gehackten Pekannüssen. Nussig lecker!

Credit: Media Partisans

3. Salted-Caramel-Brownies

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 20 Min

Backzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 40 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

9 weiche Karamellbonbons

60 g kleine Brezeln

5 g Meersalzflocken

20 ml Karamellsauce

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

3.1 Fülle auch für diese Variante den Brownieteig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form und drücke die Karamellbonbons in ihn hinein.

Credit: Media Partisans

3.2 Zerbrösele anschließend die Snackbrezeln und verteile sie auf dem Teig.

Credit: Media Partisans

3.3 Backe den Teig für etwa 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze und verfeinere die Brownies nach dem Abkühlen noch mit Karamellsauce und Meersalzflocken. Die perfekte Kombination!

Credit: Media Partisans

4. Brownies mit Frischkäsecreme und Kirschkompott

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 25 Min

Backzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 45 Min

Kühlzeit: 120 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

150 g Frischkäse

100 g weiche Butter

80 g Puderzucker

100 g Kirschkompott

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

4.1 Fülle den Brownieteig wiederum in eine gefettete oder mit Backpaper ausgelegte Form. Backe ihn anschließend für 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze und lasse ihn auskühlen.

4.2 Mische nun den Frischkäse mit der Butter und dem Puderzucker und gib die Frischkäsecreme auf die Brownies. Verteile danach das Kirschkompott auf der Creme.

Credit: Media Partisans

4.3 Stelle die Brownies zum Schluss für etwa 2 Stunden kühl. Leicht und lecker zugleich!

Credit: Media Partisans

5. Marshmallow-Brownies

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 20 Min

Backzeit: 35 Min

Gesamtzeit: 55 Min

Schwierigkeitsgrad: einfach

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

15 Cracker (z.B. Tuc)

36 Marshmallows

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

5.1 Fülle den Brownieteig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form. Zerbrösele dann die Cracker und verteile sie auf dem Teig.

Credit: Media Partisans

5.2 Lege abschließend die Marshmallows obendrauf.

Credit: Media Partisans

5.3 Backe die Brownies dann für 35 Minuten bei 160 °C Ober-/Unterhitze und lasse sie auskühlen, bevor du sie servierst. Ein himmlischer Genuss!

Credit: Media Partisans

6. Brownies mit Orange Curd

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 35 Min

Backzeit: 30 Min

Gesamtzeit: 65 Min

Kühlzeit: 120 Min

Schwierigkeitsgrad: moderat

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

180 ml Orangensaft

185 g weiche Butter

90 g Zucker

Orangenabrieb einer Bio-Orange

3 Eigelb

3 Eier

ggf. 5 Blatt eingeweichte Gelatine

20 g kleingehackte Pistazien

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

6.1 Fülle den Brownieteig in die gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form. Backe den Teig für 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze und lasse ihn danach auskühlen.

6.2 Erwärme währenddessen den Orangensaft zusammen mit der Butter, dem Zucker, dem Orangenabrieb, den Eiern und den 3 Eigelben in einem Topf, bis die Masse leicht dickflüssig wird. Füge gegebenenfalls 5 Blätter eingeweichte Gelatine zur noch warmen Masse hinzu, um für mehr Stabilität zu sorgen.

Passiere das fertige Orange Curd danach zuerst durch ein Sieb und gieße es danach auf den Teig.

Credit: Media Partisans

6.3 Verteile abschließend die Orangenscheiben und die kleingehackten Pistazien obendrauf.

Credit: Media Partisans

6.4 Stelle die Brownies etwa 2 Stunden kühl, damit das Orange Curd fest wird. Nicht nur optisch ein Genuss!

Credit: Media Partisans

7. Raffaello-Brownies

Portionen: 4 bis 6

Zubereitungszeit: 25 Min

Backzeit: 40 Min

Gesamtzeit: 65 Min

Schwierigkeitsgrad: moderat

Dafür brauchst du:

350 g Brownieteig

16 Raffaellos (Kokoscremekugeln)

8 frische Himbeeren

50 ml Himbeersauce

20 g Kokosflocken

5 g Kokoschips

60 ml Eiklar

30 g Zucker

quadratische Backform (Maße: 20 x 20 x 5 cm)

So geht es:

7.1 Auch für dieses Rezept muss der Brownieteig in die gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Form gefüllt werden. Drücke danach die Raffaellos einzeln und in regelmäßiger Anordnung in den Teig.

Credit: Media Partisans

7.2 Schlage nun das Eiklar steif, füge den Zucker und die Kokosflocken hinzu und schlage die Eimasse noch einmal auf. Verteile das Kokosbaiser dann auf dem Teig und backe diesen für 40 Minuten bei 160 °C Ober-/Unterhitze, bis das Baiser an der Oberseite schön braun ist.

Credit: Media Partisans

7.3 Lasse die Brownies auskühlen und dekoriere sie mit der Himbeersauce, halbierten Himbeeren und einigen Kokoschips. Ein Traum!

Credit: Media Partisans

Ein Brownie muss saftig und schokoladig schmecken. Diese 7 Varianten setzen aber noch einen drauf und sind nicht nur optisch ein absoluter Gaumenschmaus.