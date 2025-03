Kuchen ohne Mehl: Für diesen Orangen-Mandel-Kuchen kochst du ganze Orangen

Unglaublich, aber wahr: Für diesen saftigen Orangen-Mandel-Kuchen brauchst du ganze Orangen, die du dann kochst. Sie bilden die Grundlage für den Kuchen, der ganz ohne Mehl auskommt. Das Ergebnis ist ein geschmacksintensiv-köstlicher Orangenkuchen, bei dem dir das Wasser im Mund zusammenläuft!

Mit wenigen Zutaten zu einem saftigen Ergebnis: Orangen-Mandel-Kuchen ohne Mehl

Manchmal sollte man einfach auf das innere Kind hören. Fragt sich dieses also, was passiert, wenn man Orangen kocht und dann in einen Kuchen tut, warum nicht einfach nachgeben? Was dabei herauskommt, ist dieser Orangen-Mandel-Kuchen. Orangen mit allem Drum und Dran zu kochen, wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas gewagt. „Was ist mit den Bitterstoffen?“, fragst du dich vielleicht. Berechtigte Frage. Schließlich ist die weiße Membran in einer Orange bekannt dafür, bitter zu schmecken. Aber keine Sorge! Bitterstoffe werden durch das Kochen abgemildert, je länger, desto stärker. Die lange Kochzeit von anderthalb Stunden sorgt also dafür, dass dein Kuchen nicht zur Folge hat, dass sich der Mund zusammenzieht. Da du die Orangen im Ganzen verwendest, beachte bitte, dass du Bio-Orangen verwendest!

Die Orangensaison läuft gerade aus, du solltest diesen Kuchen also noch backen, solange du die Chance hast. Noch schmecken Orangen intensiv, sind saftig und haben eine tolle Süße. In Kombination mit Mandeln munden sie sogar noch besser. Dieser Orangen-Mandel-Kuchen ist fruchtig, nussig und unfassbar saftig. Besonders gut schmeckt er lauwarm oder, nachdem er ordentlich durchgezogen ist. Bereite den Kuchen daher am besten einen Tag vorher zu.

Hervorragend zu dem Orangen-Mandel-Kuchen passt übrigens eine schnelle Mascarpone-Creme. Reibe dafür von einer der Orangen etwas Zeste ab, bevor du sie kochst, und rühre die Zeste und etwas Vanillezucker 🛒 mit Mascarpone zusammen. Die Creme gibst du beim Servieren einfach direkt auf das Kuchenstück. Guten Appetit!

Probiere auch unsere anderen leckeren Orangenrezepte. Begeistere deine Gäste zum Beispiel mit einem Orangen-Tiramisu, serviere eine Orangenmousse in einer hübschen Fruchtschale oder probiere einen überbackenen Orangenpudding mit Zuckerkruste.

Orangen-Mandel-Kuchen Nele 4.33 ( 80 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Kochzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 3 große Bio-Orangen

4 Eier

150 g Puderzucker

Salz

1 TL Backpulver

250 g gemahlene Mandeln Für die Mascarpone-Creme: 250 g Mascarpone

1 TL Orangenzeste

1 Pck Vanillezucker Zubereitung Wasche die Orangen gründlich ab und reibe die Zeste von einer halben ab. Koche die Orangen in einem großen Topf mit Wasser für etwa 1,5 Stunden. Teste dann, ob sie gar sind, indem du mit einem Piker in sie hineinstichst. Wenn sie weich sind, tropfe sie ab, lass' sie abkühlen, halbiere sie und entferne die Kerne. Püriere sie fein.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor.

Verquirle die Eier mit dem Puderzucker und einer Prise Salz. Gib dann das Backpulver und die Mandeln dazu. Vermenge alles mit dem Orangenpüree. Fülle den Teig in eine Springform und backe den Kuchen für etwa eine Stunde.

Währenddessen kannst du die Mascarpone-Creme anrühren. Vermenge die Mascarpone dafür mit der Orangenzeste, dem Vanillezucker und einer Prise Salz.

Serviere den Kuchen lauwarm oder lass ihn noch einige Stunden durchziehen. Gib zum Servieren einen guten Löffel Mascarpone-Creme auf ein Stück. Notizen Die Mascarpone-Creme ist nicht zwingend erforderlich. Du kannst auch einfach die Schale von einer beliebigen Zitrusfrucht über den Kuchen streuen.

