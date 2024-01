Koche drei ganze Orangen und schaue, was passiert… Nein, das hier ist kein Rezept für einen Zaubertrank. Es ist vielmehr ein Rezept für einen umwerfend saftigen Orangen-Mandel-Kuchen. Nimm dir ein bisschen Zeit, stelle einen Kochtopf auf und los geht’s!

Mit wenigen Zutaten zu einem saftigen Ergebnis: Orangen-Mandel-Kuchen

Manchmal sollte man einfach auf das innere Kind hören. Fragt sich dieses also, was passiert, wenn man Orangen kocht und dann in einen Kuchen tut, warum nicht einfach nachgeben? Was dabei herauskommt, ist dieser Orangen-Mandel-Kuchen. Orangen mit allem Drum und Dran zu kochen, wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas gewagt. „Was ist mit den Bittertsoffen?“, fragst du dich vielleicht. Berechtigte Frage. Schließlich ist die weiße Membran in einer Orange bekannt dafür, bitter zu schmecken. Aber keine Sorge! Bitterstoffe werden durch das Kochen abgemildert, je länger, desto stärker. Die lange Kochzeit von anderthalb Stunden sorgt also dafür, dass dein Kuchen nicht zur Folge hat, dass sich der Mund zusammenzieht. Da du die Orangen im Ganzen verwendest, beachte bitte, dass du Bio-Orangen verwendest!

Orangen haben gerade Saison und schmecken daher besonders intensiv, sind saftig und haben eine tolle Süße. In Kombination mit Mandeln munden sie sogar noch besser. Dieser Orangen-Mandel-Kuchen ist fruchtig, nussig und unfassbar saftig. Besonders gut schmeckt er lauwarm oder, nachdem er ordentlich durchgezogen ist. Bereite den Kuchen daher am besten einen Tag vorher zu.

Hervorragend zu dem Orangen-Mandel-Kuchen passt übrigens eine schnelle Mascarpone-Creme. Reibe dafür von einer der Orangen etwas Zeste ab, bevor du sie kochst, und rühre die Zeste und etwas Vanillezucker mit etwas Mascarpone zusammen. Die Creme gibst du beim Servieren einfach direkt auf das Kuchenstück. Guten Appetit!

Noch ist Orangenzeit, also probiere auch unsere anderen leckeren Orangenrezepte. Begeistere deine Gäste zum Beispiel mit einem Orangen-Tiramisu, serviere eine Orangenmousse in einer hübschen Fruchtschale oder probiere einen überbackenen Orangenpudding mit Zuckerkruste.