Wir backen heute leckere Orangenplätzchen

Wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit und der eine oder andere Plätzchenteller steht auf dem Tisch. Damit er immer gut gefüllt ist, heißt es backen, backen, backen. Ein tolles Rezept sind diese Orangenplätzchen. So schnell wie sie auf dem Teller liegen, sind sie auch wieder vernascht.

Einfaches Rezept für Orangenplätzchen

Orangen galten in Europa einst als Luxusgut. Noch im 19. Jahrhundert war es etwas Außergewöhnliches, zu Weihnachten eine Orange zu erhalten. Vor allem in den nördlichen europäischen Ländern, wo Obst in den Wintermonaten knapp war, wurde die Orange zum Symbol für Wohlstand und Wertschätzung. In einigen Gegenden war es sogar Brauch, den Kindern als Geschenk Orangen in den Nikolausstiefel oder unter den Weihnachtsbaum zu legen.

Heute werden Orangen gerne getrocknet als Weihnachtsdekoration, als natürlicher Raumduft oder frisch im Punsch verwendet. Der Duft von Orangen, vor allem in Kombination mit weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt, Nelken oder Anis, erinnert so unwillkürlich an Weihnachten.

Aber auch in Gebäcken wird die strahlend orangefarbene Frucht zu Weihnachten verwendet. Ein leckeres Beispiel sind diese Orangenplätzchen. Für sie süßen Leckerbissen knetest du einen Teig aus kalter Butter, Puderzucker, Mehl, gemahlenen Mandeln sowie Orangensaft und Schalenabrieb und legst ihn danach für etwa eine Stunde in den Kühlschrank. Ist er gut durchgekühlt, holst du ihn heraus und formst Bällchen aus ihm. Platziere diese auf einem mit Backpapier oder einer Dauerbackfolie🛒 belegten Blech und drücke sie leicht an. Dann bäckst du die Orangenplätzchen für etwa zehn Minuten. Zum Schluss brauchst du sie nur noch mit etwas geschmolzener, weißer Kuvertüre und Orangenzesten verzieren. Lass sie dir schmecken!

Auch diese Kokosplätzchen und Mailänderli, leckere Plätzchen mit Zitronengeschmack, dürfen auf dem Plätzchenteller nicht fehlen. Ein echter Plätzchen-Klassiker sind Vanillekipferl. Wir bei Leckerschmecker haben das leckerste Rezept für dich.

Orangenplätzchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 50 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Kekse: 125 g Butter kalt

65 g Puderzucker

1 Bio-Orange der Abrieb

1 Prise Salz

190 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln

2 EL Orangensaft Für die Deko: 50 g weiße Kuvertüre

Orangenzesten Zubereitung Verknete die Butter mit dem Puderzucker und der Orangenschale. Füge Salz, Mehl sowie gemahlene Mandeln hinzu. Knete den Teig gut. Mische den Orangensaft unter und verknete alles nochmal gut mit den Händen.

Forme den Teig zu einer Rolle und lass ihn mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Hole den Teig aus dem Kühlschrank und schneide die Rolle in gleichmäßige Scheiben.

Forme diese zu Kugeln, die du auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legst. Drücke sie leicht an.

Backe die Orangenplätzchen 10 Minuten, bis sie goldgelb sind. Lass sie abkühlen.

Schmilz die Kuvertüre und garniere die Plätzchen damit. Verwende dafür eine selbstgemachte Spritztüte aus Papier oder eine Gabel.

Dekoriere sie zum Schluss mit Orangenzesten.

