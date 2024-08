Wir haben die Ninja Creami Eismaschine getestet – und das kam dabei raus

Selbst gemachtes Eis schmeckt einfach immer besser als gekauftes. Wieso? Weil wir es mit unseren eigenen Händen und vor allem mit unseren Lieblingszutaten hergestellt haben. Kein Wunder, dass es also genau unseren Wünschen entspricht. Bei der Zubereitung helfen Gadgets wie Eismaschinen. Wir haben heute beispielsweise leckeres Oreo-Eis aus der Ninja Creami Eismaschine gemacht und das Produkt, über das die halbe Social-Media-Welt spricht, getestet.

Ninja Creami Test: Wie gut schmeckt unser Oreo-Eis aus der Ninja-Eismaschine?

Mit der Ninja-Eismaschine kannst du aus gefrorenen Zutaten in Windeseile süßes Eis herstellen. Ob fruchtiges Sorbet oder cremiges Sahneeis, alles ist möglich. Wir haben uns heute für ein Oreo-Eis aus der Ninja-Eismaschine entschieden. Dafür brauchen wir nur zwei Zutaten: Oreo-Kekse und Schlagsahne.

Diese muss erst einmal ein paar Stunden im Gefrierfach fest werden. Du kannst sie beispielsweise am Morgen einfrieren, um dir nachmittags dann schnell eine Portion Oreo-Eis aus der Ninja Creami zu zaubern. Ist die Sahne durchgefroren – das dauert etwa sechs Stunden –, gibst du sie zusammen mit den Schoko-Vanillecreme-Keksen in die Eismaschine. Die verwandelt beide Zutaten dann in nur fünf Minuten in ein Dessert. Perfekt im Sommer!

Um ein Gefühl wie in der Eisdiele zu bekommen, solltest du dein Oreo-Eis aus der Ninja-Eismaschine natürlich in einer knusprigen Waffel servieren. Das Rezept reicht für ungefähr vier Kugeln.

Aber wie schmeckt das Oreo-Eis, das wir mit der Ninja Creami gemacht haben? Der Geschmack begeistert uns komplett, vor allem mit dem Wissen, dass wir den kühlen Nachtisch aus nur zwei Zutaten hergestellt haben. Einzig die Konsistenz überzeugt uns nicht ganz. Sie war leicht gummiartig und nicht so geschmeidig wie herkömmliche Eiscreme. Allerdings haben wir auch typische Eiszutaten wie Ei verzichtet.

Die Ninja Eismaschine ließ sich übrigens mit der Bedienungsanleitung leicht zusammenbauen, und auch die Bedienung ist sehr einfach. Die Zubereitung vom Eis hat maximal fünf Minuten gedauert. Man könnte sicherlich auch einen leistungsstarken Mixer dafür benutzen, aber der würde vermutlich deutlich mehr Zeit benötigen.

