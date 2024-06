Coupe Dänemark: Klassiker aus der Eisdiele einfach selber machen

Eine meiner liebsten Erinnerung an meine Kindheit sind Ausflüge, die oft mit dem Besuch in einer Eisdiele und einem großen Eisbecher ihren Höhepunkt fanden. Ein Klassiker, der damals wie heute auf keiner Eiskarte fehlen durfte, ist der Coupe Dänemark. Den kannst du dir auch aus wenigen Zutaten zu Hause zubereiten.

Coupe Dänemark: Eisgenuss aus vier Zutaten

Der Sommer ist da und das bedeutet: leckerer Eisgenuss, wann immer dir danach ist. In vielen Eisläden gibt es aber meist nur noch die Kugel to go. Selten geworden sind hingegen die Eisdielen, die imposante und schön verzierte Eisbecher verkaufen. Für uns kein Problem, denn wir machen uns die Klassiker wie den Coupe Dänemark einfach selber, und das ist einfacher als gedacht.

Der klassische Coupe Dänemark besteht aus Sahne, Vanilleeis, Schokoladensoße und gehackten Mandeln. Schlage zuerst die Sahne steif und bereite danach die Schokoladensoße zu. Du kannst zwar auch eine fertige Soße kaufen, selbst gemacht schmeckt sie aber um Längen besser. Hacke dafür Zartbitterschokolade und schmelze sie zusammen mit etwas flüssiger Sahne unter Rühren in einem Topf. Danach füllst du in eine Schale drei Kugeln Vanilleeis, verzierst sie mit einer Portion Schlagsahne und verteilst die flüssige, noch warme Schokosoße darüber. Abschließend kannst du noch gehackte Mandeln darüber streuen und deinen selbst zubereiteten Coupe Dänemark genießen.

Übrigens: Wie der Coupe Dänemark entstanden ist, ist nicht ganz eindeutig. Eine Geschichte besagt, dass der Eisbecher wie so oft aus der Not heraus geboren wurde, als eine Gruppe Gäste in einem Lokal in Kopenhagen ein Dessert bestellte, der Koch aber nur noch Vanilleeis hatte. Er übergoss das Eis einfach mit warmer Schokoladensoße, die Gäste waren begeistert und seitdem war die Kreation fester Bestandteil der Speisekarte.

Sommer und Eis gehören einfach zusammen. Deshalb gönnen wir uns die kühlende Süßspeise in den warmen Monaten gern öfter. Fans von klassischen Eisbechern können neben dem Coupe Dänemark auch den Amarena-Becher ohne Aufwand zu Hause zubereiten. Was auf keinen Fall fehlen darf: ein Spaghetti-Eis. Auch das gelingt ohne Mühe in der eigenen Küche. Soll es lieber ein Eis am Stiel sein? Dann probiere ein selbst gemachtes fruchtiges Solero-Eis.