Amarena-Becher selber machen: Eisgenuss mit Kirschen

Ein Amarena-Becher ist ein Klassiker, der in keiner Eisdiele fehlen darf. Der Becher mit Milcheis und süßen Kirschen begeistert seit vielen Jahren besonders die Großen, manchmal auch die Kleinen und gehört zum Sommer einfach dazu! Wir zeigen dir heute, wie du ihn zu Hause nachmachen kannst, falls an einem faulen Sommertag die Eisdiele zu weit weg erscheint.

Amarena-Becher: Genuss wie in der Eisdiele

Kein Sommer ohne Amarena-Becher! Der süße Eisgenuss mit den eingelegten Kirschen gehört zu einem heißen Tag einfach dazu. Aber wusstest du, wie einfach du den leckeren Becher selber zubereiten kannst? Falls nicht, lies jetzt unbedingt weiter, denn wir verraten es dir!

Amarenakirschen stammen aus Italien und bezeichnen hierzulande automatisch die Zubereitung der Früchte in Sirup. In Italien ist Amarena eine der drei meistangebauten Sauerkirschen-Arten. Die Früchte zeichnen sich durch eine dunkle Farbe aus. Klassisch legt man sie in einem stark gesüßten Sirup ein, der aus dem Fruchtsaft der Kirschen, Zucker und Zitrone sowie weiteren Geheimzutaten entsteht. Hier gibt es die Kirschen in jedem Supermarkt. Sie werden gern zu Süßspeisen verarbeitet, wie etwa diesem Amarena-Becher.

Für die Basis eines Amarena-Bechers eignen sich verschiedene Eissorten. Du kannst Amarena-Eis verwenden, ein Sahneeis, das mit kleinen Stücken der Kirchen versehen ist. Genauso gut funktioniert aber auch schlichtes Sahneeis, Vanilleeis oder sogar Schokoladeneis. Dazu brauchst du eingelegte Amarenakirschen und deren Sirup. Eis und Kirschen werden in einen hohen Eisbecher geschichtet. Wir krönen das Ganze mit einer ordentlichen Sahnehaube und einer extra Kirsche. So einfach bereitest du dir einen köstlichen Eisgenuss zu!

