Orzo-Zitronen-Pfanne mit Lachs: frisch, lecker, perfekt für den Sommer

Die Sonne scheint seit einigen Tagen von einem fast wolkenlosen Himmel und beschert uns ein herrliches Sommergefühl. Jetzt fehlen nur noch ein kühles Getränk und ein leichtes Gericht, dass schnell zubereitet ist und nicht zu schwer im Magen liegt. Dürfen wir vorstellen: die Orzo-Zitronen-Pfanne mit Lachs.

Die Orzo-Zitronen-Pfanne für heiße Tage

Orzo-Zitronen-Pfanne ist ein leichtes und erfrischendes Gericht, das dir an heißen Tagen ein Stück italienische Küche nach Hause bringt. Orzo, auch als Reisnudeln bekannt, ist eine vielseitige Pasta-Variante, die wunderbar mit verschiedenen Aromen harmoniert. In Kombination mit der Frische von Zitrone und dem zarten Lachs wird jede Gabel zu einem Genuss.

Für die Zubereitung benötigst du einfache, aber geschmackvolle Zutaten. Neben dem Hauptbestandteil, dem Orzo, kommen Blattspinat, Schlagsahne, Parmesan, Gemüsebrühe sowie Schalotten und Knoblauch hinein. Abgeschmeckt wird die Orzo-Zitronen-Pfanne mit Zitronenabrieb, Chiliflocken, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Frische Kräuter wie Basilikum oder Petersilie runden das Gericht ab und bringen eine zusätzliche Frische mit sich.

Der Lachs wird zu Beginn mit Öl in einer Pfanne einige Minuten von beiden Seiten gebraten. In derselben Pfanne wird dann Butter geschmolzen und Schalotten und Knoblauch darin gedünstet. Nun kommen die Orzo-Nudeln zusammen mit Zitronensaft und Brühe hinzu. Lass die Nudeln so lange kochen, bis sie gar sind. Dann kommen die Sahne, der Parmesan und Spinat hinzu und du musst die Orzo-Zitronen-Pfanne nur noch mit den Gewürzen abschmecken. Zum Schluss gibst du Lachs und einige Zitronenscheiben zur Pasta. Die Zitronen sorgen für ein wunderbares Aroma und machen das Gericht besonders leicht und bekömmlich. Mit etwas Basilikum und Parmesan bringst du die Orzo-Zitronen-Pfanne zum perfekten Genuss.

Die Orzo-Zitronen-Pfanne eignet sich hervorragend als leichtes Gericht für ein Picknick oder als schnelles Abendessen nach einem langen Tag. Lass die Hektik des Alltags hinter dir und genieße die Leichtigkeit dieses köstlichen Gerichts.

1 EL Öl

500 g Lachsfilet ohne Haut

2 EL Butter

30 g Schalotte gehackt

2 Knoblauchzehen gehackt

1 EL Zitronensaft

500 g Orzo-Nudeln

600 ml Gemüsebrühe

1 EL Zitronenabrieb

1 TL Chiliflocken

1 TL Paprikapulver

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

120 ml Schlagsahne

60 g Parmesankäse gerieben

100 g Blattspinat

einige Blätter Basilikum Zubereitung Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate den Lachs von beiden Seiten je 2-3 Minuten an. Nimm ihn danach aus der Pfanne und stelle ihn beiseite.

Schmilz die Butter in der Pfanne und dünste die Schalotten sowie den Knoblauch 3 Minuten darin an.

Gieße Zitronensaft und Brühe hinein und gib die Orzo-Nudeln dazu. Reduziere die Hitze etwas und lass die Nudeln rund 12 Minuten köcheln. Rühre gelegentlich um.

Würze mit Zitronenabrieb, Chiliflocken, Paprikapulver, Salz und Pfeffer.

Rühre dann die Sahne und den Parmesan unter.

Hebe zum Schluss den Spinat unter und gib den Lachs zur Pasta.

Serviere die Orzo-Zitronen-Pfanne mit Basilikum, Zitronenscheiben und Parmesan garniert.

