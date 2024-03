Süßes Kuchenrezept fürs Osterfest: Wir backen Osterhasen-Kuchen

Du suchst nach süßen Osterrezepten? Dann bist du hier bei Leckerschmecker genau richtig. Wir zeigen dir tolle Ideen für das Osterfest wie diesen hübschen Osterhasen-Kuchen. Er schmeckt nicht nur himmlisch, sondern sieht auch unglaublich niedlich aus.

Backe deinen eigenen Osterhasen-Kuchen

Der süße Osterhasen-Kuchen ist ein echter Hingucker auf dem Ostertisch. Mit dem süßen Hasen im Inneren und den Zuckerstreuseln bringt er Freude in jedes Fest.

Wer jetzt denkt, die Zubereitung sei kompliziert, der irrt. Dieser Kuchen ist ideal, um ihn mit deinen Kindern zu backen.

Zuerst stellst du den Hasen her. Dazu rührst du einen Teig an, gibst ihn in eine eckige Backform und backst ihn. Dann nimmst du einen Keksausstecher in Hasenform und stichst mehrere Häschen aus dem Teig aus. Im nächsten Schritt rührst du den Teig für den eigentlichen Kuchen an. Verteile den Teig dünn in einer Kastenform und setze die ausgestochenen Hasen hintereinander in die Mitte der Form. Nun gibst du den restlichen Teig um die Hasen herum in die Kastenform. Nach dem Backen kannst du den Kuchen noch mit Zuckerguss und Zuckerstreuseln in Schmetterlingsform verzieren.

Der Osterhasen-Kuchen ist eine tolle Möglichkeit, die Festtagsstimmung zu genießen und kreativ zu werden.

Lege deine Backutensilien bereit, heize den Ofen vor und überrasche deine Lieben mit einem Osterhasen-Kuchen, der nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch zur Osterzeit passt.

Wir liefern dir gerne noch weitere Rezeptideen für deinen Osterbrunch. Backe dir auch unsere niedlichen Osterhasen-Brötchen oder Osterhasen-Zimtschnecken. Aus Blätterteig lassen sich ebenso schnell und leicht süße Hasen backen. Ostern kann kommen!